La candidata Grasso lancia l’allarme: «A Falconara troppi disoccupati»

La candidata sindaca a Falconara Marittima, Anna Grasso, a proposito della questione Lavoro e dell’elevato numero di disoccupati presenti in città, punta forte sul polo logistico di Amazon che sorgerà nelle Marche.

ANCONA – Con la campagna elettorale che è entrata oramai nel vivo, a Falconara Marittima la candidata sindaca Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas, solleva la questione Lavoro, con particolare riferimento all’elevato numero di disoccupati presenti in città. Nello specifico, la candidata si concentra soprattutto verso quella che che viene interpretata come un’occasione da non lasciarsi sfuggire, ovvero la creazione del polo logistico di Amazon. Secondo Anna Grasso, la città deve attivarsi per farsi trovare pronta e presentarsi come imprescindibile snodo commerciale.

«Nessuno ne parla, ma tutti lo conoscono. Il problema del lavoro, di prima occupazione e non, dovrebbe essere per la Politica Locale un punto su cui non solo confrontarsi, ma trovare valide proposte. Sono 1528 i disoccupati Falconaresi di cui 923 Donne e 605 Uomini. Preso atto di un congiuntura nazionale/regionale che ha visto regredire il PIL nei mesi passati, un buona politica deve sapere trovare soluzioni ad un problema che non può essere non affrontato. Se lo Stato, con il suo Reddito di Cittadinanza ha permesso di fornire i mezzi per vivere, a Falconara i percettori ne sono 187 di cui solo 64, circa il 36% vengono impiegati in progetti PUC, ed i restanti 123?».

«La nostra lista crede fermamente che il lavoro sia il sale della vita, anche coloro ai quali è riconosciuto un reddito di sussistenza si devono sentire utili ed impiegati nella società, cure del verde pubblico, pulizia strade, impiego in attività di attraversamento davanti alle scuole sono solo alcune delle nostre proposte che andremo a proporre ai destinatari del Reddito di cittadinanza, ma alzando lo sguardo più in là, ci attiveremo affinché Falconara e la sua economia possa beneficiare di quello che sarà un vero e proprio boom economico. Parliamo di Amazon. Vengono stimati 1000 posti lavoro diretti e 1000 nell’indotto presso il terzo polo logistico Europeo per importanza. La nostra Cittadina, non può e non deve, con il suo Aeroporto, snodo ferroviario e autostradale farsi trovare impreparata, una buona politica deve avere un visione che permetta di saper sfruttare questa opportunità con creazione di posti di lavoro nel mondo della Logistica e Trasporti ma non solo, basti pensare all’economia commerciale di ristoranti, bar e b&b».