L’Arma celebra i 106 anni del brigadiere Guerino Patani di San Benedetto

Addosso aveva una modica quantità, mentre a casa conservava qualche grammo: sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria il ventinovenne sorpreso mentre con la marijuana in centro ad Ascoli Piceno.

ASCOLI PICENO – Mentre stavano effettuando un pattugliamento per le vie del centro, i Carabinieri hanno controllato alcuni ragazzi incontrati nelle viuzze del centro storico. Uno di essi si è dimostrato particolarmente agitato alla vista dei militi, che dunque hanno deciso di approfondire i controlli. In questo modo hanno scoperto che il giovane fermato in una viuzza del centro di Ascoli aveva addosso una modica quantità di marijuana, fatto che li ha indotti ad approfondire le verifiche e ad estenderle anche alla sua abitazione.

Qui sono spuntati altri 29 grammi di marijuana, più qualcuno di hashish. Oltre alla risicata quantità di stupefacenti però, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Il ventinovenne è stato dunque arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. All’udienza per direttissima, il giovane è stato liberato e sottoposto alla misura dell’0obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. I Carabinieri intanto stanno cercando di risalire ai canali di approvvigionamento utilizzati per acquistare la droga.

I controlli rafforzati e straordinari dei carabinieri in tutta la provincia ascolana, proseguiranno anche nei prossimi giorni e per tutto il prossimo periodo.