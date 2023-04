Marsilio: «Ricostruzione mai stato problema di fondi, ma di procedure»

Nel giorno della commemorazione delle vittime del terremoto che devastò L’Aquila nel 2009, il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio ha affrontato la questione della Ricostruzione, soffermandosi in particolari sul bisogno di snellire le pratiche e di assumere più tecnici. Tra i punti critici indicati dal presidente, la ricostruzione pubblica, quella degli edifici religiosi e i mezzi limitati di Soprintende e Amministrazioni locali.

L’AQUILA – E’ stato inaugurato questa mattina, mercoledì 5 aprile, dal Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio all’Auditorium di San Basilio la Scuola Nazionale di Formazione della Pubblica Amministrazione: «Il modo migliore di onorare le vittime di quella tragedia è dimostrare che L’Aquila diventerà un centro propulsivo. Siamo al lavoro per portare qui anche la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Centro Nazionale di Servizio Civile Universale, per il quale riutilizzeremo diversi alloggi costruiti per il piano Case» ha affermato MArsilio, che si prepara a celebrare la commemorazione delle vittime del terremoto.

Intervistato in mattina da Sky Tg24, Marsilio ha affrontato la questione Ricostruzione, che a quattordici anni dal sisma seguendo un percorso farraginoso, specialmente quella pubblica: «La Ricostruzione non è mai stato un problema di fondi, che sono sempre stati messi a disposizione ogni volta che è servito. Più che altro è un problema di procedure, normative e mezzi a disposizione degli Uffici. Piccole Amministrazioni e Soprintendenze non hanno il personale sufficiente a soddisfare una mole così vasta di richieste complesse». Un problema sul quale però, secondo Marsilio si starebbe ponendo rimedio: «Tra i primissimi decreti del governo c’è stato proprio quello relativo alla velocizzazione dei processi e alla stabilizzazione del personale. L’emergenza non finisce domani e la Ricostruzione è un processo lungo, che non può essere svolto in condizioni di precariato».

La ricostruzione privata procede più spedita di quella pubblica, alle prese con maggiori lungaggini burocratiche e difficoltà tecniche. Un aspetto sul quale Marsilio ha voluto soffermarsi, è quello relativo alla Ricostruzione delle Chiese, pressoché ferme al palo: «è assoggetta alle procedure pubbliche. Le curie vescovili si sono trasformante in stazioni appaltanti, ma evidentemente non avevano le necessarie competenze. Allo stesso tempo le Soprintendenze sono state travolte dalle richieste,. L’Aquila è una città d’arte con un patrimonio storico e artistico enorme. A tal proposito la ferita più grande è rappresentata dal Duomo di San Massimo, ancora fermo lì e flagellato da una complessità burocratica enorme. Spero che entro la fine del mio mandato si possano almeno avviare i lavori».

Per questo serve una legge quadro: «Abbiamo chiesto a questo Parlamento, e finalmente è cominciato l’iter, per fare in modo che al prossimo disastro non si debba inventare un nuovo modello e fare un nuovo decreto, ma si abbia a disposizione una legge che sa dire chi sa fare cosa e con quali poteri».

Ed in merito ai rapporti col governo centrale, il presidente di Regione è soddisfatto del dialogo col governo Meloni: «Da ieri i ministri Casellati e Locatelli sono in Abruzzo, oggi arriveranno Bernini e Zangrillo, oltre al presidente del Senato La Russa e del Consiglio Meloni. Il governo fin dal suo insediamento ci ha dimostrato vicinanza ed attenzione e noi lo ringraziamo per questo».