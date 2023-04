Open week sulla salute della donna a Teramo e Sant’Omero: visite gratuite dal 17 al 22 aprile

Dal 15 aprile al 15 giugno resterà in allestimento la mostra “Ballate da Rio Moro” con le poesie e le opere del Maestro Duccio Di Monte. Nella giornata inaugurale verrà presentato anche il libro che dà il titolo alla mostra.

TERAMO – Inaugura il prossimo 15 aprile, e resterà in allestimento fino al 15 giugno, la mostra “Ballate da Rio Moro”, con le opere e le poesie del Maestro albense Duccio Di Monte. La mostra personale, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Alba Adriatica e dell’Associazione Ars Nova, resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, presso Villa Flaiani, al civico 32 di via Roma ad Alba Adriatica. L’ingresso è libero. All’inaugurazione, che si terrà alle 16:30, verrà anche presentato l’omonimo libro del Maestro. La presentazione critica è affidata a Giuseppe Bacci, mentre i curatori della mostra sono Andrea Di Monte e Sandria Di Monte. L’evento sarà allietato dalla lettura delle poesie intervallate da brani musicali proposti dai maestri Massimo Fava e Stefano Befacchia. Modera il giornalista Alex De Palo.

“Ballate da Rio Moro” presenta un nutrito corpo di opere, pittoriche e grafiche eseguite con tecniche di alta ricerca, frutto di oltre sessant’anni di attività del Maestro. Afferma il critico d’arte Giuseppe Bacci: «Duccio Di Monte è stato per il suo territorio uno dei portabandiera della ricerca artistica e poetica, come risulta eloquentemente dalla sua produzione artistica. Egli è stato sempre presente apportando contributi in esposizioni, convegni, simposi e, nei

consensi artistici abruzzesi. Piacevolmente nostalgico e sapiente, così si presenta questo volume, che verrà ulteriormente arricchito nelle varie presentazioni del libro con la promozione di incontri d’esperienza e libere testimonianze: ricordi, poesie, prosa, annotazioni, sui fatti che caratterizzarono un particolare momento del tempo passato. Incontri che si terranno in svariati luoghi, ma principalmente laddove, il sentimento si accende di amore, nella propria città di Alba adriatica, con il contributo di personaggi del territorio abruzzese, attenti studiosi della fenomenologia artistica contemporanea e amici di lungo corso che, con qualità di giudizio e di equilibrio, possono offrire alle generazioni future stimoli e contenuti nel presente, affinché essi possano cooperare a costruire un mondo migliore».

E ancora: «il verseggiare di Duccio Di Monte, in questa raccolta poetica, è un dolce

navigare nel mare dei suoi ricordi che non ha la pretesa di biografarci la sua vita, bensì di orientarci sul suo tempo trascorso configurando il suo pensiero tra spirito apollineo e dionisiaco. Egli ci racconta con colori forti e composizioni vibranti l’affascinante ispirazione artistica, l’inventiva e l’introspettiva che è in lui. Il suo manifesto pittorico dichiara l’urgenza del recupero di identità, la grandezza delle cose semplici, la sublimità della natura umana, l’anelito al trascendente, infondendo bellezza negli abiti virtuosi del vissuto quotidiano e li manifesta in opere che assumono il valore edificante della vita ordinaria. Attraverso le forme splendide dell’arte ha riscattato, fino ad esorcizzare, l’esistenza quotidiana nelle sue sofferenze e nelle sue gioie. Tutte le sue opere, disegni, pitture e poesie, confluiscono a comporre un momento di storia del suo percorso di vita e d’arte dove il tempo viene considerato come una sorta di schema entro il quale collocano i fatti che si succedono, per cui il concetto di “tempo” si accompagna al concetto di “spazio” e si raffigura come un continuo, omogeneo e ritmico cambiamento lineare (e dunque misurabile) attraverso il quale il presente diviene passato».