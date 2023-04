Parco Marino del Piceno, gli operatori di Cupra Marittima sono contrari

ASCOLI PICENO – Entusiasmo e partecipazione tra gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado, ma anche tra i docenti, per la visita organizzata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona a bordo dei mezzi navali dislocati presso le sedi di Ancona e di San Benedetto del Tronto, in occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marina.

La giornata ricorre l’11 aprile di ogni anno, al fine di stimolare nei giovani studenti degli Istituti Superiori una maggiore sensibilità verso la legalità economico-finanziaria legata al mare. Gli incontri tra studenti e Guardia di Finanza si sono tenuti da 12 al 15 aprile.

In particolare, presso la banchina 17 del Porto di Ancona, dove insistono gli ormeggi dei mezzi navali del Corpo, sono stati accolti, complessivamente 69 studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Tecnico Tecnologico “Volterra – Elia” di Ancona, mentre presso la banchina Molo Nord del Porto di San Benedetto del Tronto, agli incontri hanno partecipato complessivamente 83 studenti, provenienti, dal Liceo Scientifico – Istituto Tecnico Aeronautico Navale “Antonio Locatelli” di Grottammare, dal Liceo Scientifico “Benedetto Rosetti” e dall’Istituto d’Istruzione Superiore – Ragioneria e Linguistico “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto.

In tali contesti, agli studenti e ai docenti accompagnatori, sono stati illustrati i compiti e le attività della componente navale della Guardia di Finanza, impegnata quotidianamente quale Polizia del Mare, a presidio delle acque territoriali, per tutelare l’economia legale e per contrastare ogni forma di attività illecita. Inoltre, è stata data la possibilità di accedere a bordo di alcuni dei mezzi navali in dotazione ai Reparti navali, impiegati nelle molteplici attività istituzionali, altamente performanti e dotati di moderni apparati e strumentazioni di navigazione, comunicazione e scoperta. Particolare entusiasmo, tra i giovani studenti, ha suscitato la presentazione del Nucleo Sommozzatori alla sede di Ancona, con l’illustrazione pratica delle attrezzature tecniche e del mezzo nautico in dotazione, impegnato per l’assolvimento dei numerosi compiti, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare, di ricerca e di salvataggio della vita umana in mare e nelle acque interne.