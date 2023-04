I due uomini di origini campane, con precedenti di polizia, che sono finiti in carcere, stavano probabilmente aspettando un telefonata. L’apparecchiatura per le intercettazioni illecite sequestrata a Pianella viene impiegata soprattutto per coprire assegni falsi.

PESCARA – Stavano aspettando una telefonata nei pressi di una cabina Tim, poco distante da una filiale della banca Bcc, quando i Carabinieri sono entrati in azione. Due uomini, entrambi di origine campana e residenti a Napoli e nel ravvennate, classe ’98 e ’52, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati e condotti nel carcere di San Donato. Con loro, nei pressi di una bianca a Pianella, avevano un’apparecchiatura per intercettazioni illecite.

L’attrezzatura che i militi hanno sequestrato, viene usata soprattutto per comunicazioni illecite e per coprire assegni, falsi, per gli acquisti on-line. I Carabinieri stavano già tenendo d’occhio da qualche mese le cabine telefoniche sparse nel territorio, specie in seguito ad un arresto, compiuto sempre a Pianella, nel dicembre del 2022, per motivi simili. La presenza di un’auto in sosta di fronte ad una di esse, con un uomo a bordo e uno all’esterno, unita alla segnalazione proveniente dalla banca relativa all’assenza di rete telefonica, ha indotto i Carabinieri ad eseguire un controllo.

Nell’auto sospetta hanno trovato un cordless, all’esterno uno zaino contenente una borchia Tim da cui partivano cavi telefonici collegati all’armadio, una seconda borchia, alimentata da una batteria, ed una base cordless con rete telefonica attiva. Il tutto lasciava intendere che i due fossero in attesa di una telefonata, quando sono stati interrotti dai Carabinieri.