Roseto renderà omaggio a Libero Pierantozzi anche il 25 aprile

Dopo la grande partecipazione al convegno dedicato alla figura di Libero Pierantozzi, l’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi si recherà nel parco a lui intitolato in occasione del 25 aprile.

TERAMO – La sala Consiliare di Roseto degli Abruzzi ha accolto lo scorso giovedì 20 aprile, il convegno monografico sulla figura di Libero Pierantozzi organizzato dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Un momento di approfondimento importante che ha visto la partecipazione di ospiti illustri e di tanti rappresentanti della stampa provenienti da tutta la Regione. L’amministrazione comunale di Roseto renderà ancora omaggio alla figura di Libero Pierantozzi in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

A portare i saluti per l’Amministrazione Comunale sono stati il Sindaco Mario Nugnes, la Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti e l’Assessore Francesco Luciani. Per l’Odg d’Abruzzo sono intervenuti i Presidente Stefano Pallotta e il Vicepresidente Simone Gambacorta che ha aperto i lavori. Il cuore del convegno è stato caratterizzato dagli interventi del Senatore Antonio Franchi, di Mario Giunco, di Luigi Ponziani e dalla testimonianza di Maria Pia Di Nicola. A moderare l’incontro il giornalista rosetano Luca Maggitti.

«Siamo particolarmente contenti dell’iniziativa, e di aver ospitato questo corso nel tempio della democrazia della nostra città, per una duplice ragione – affermano il Sindaco Mario Nugnes e la Presidente Gabriella Recchiuti – da una parte siamo felici per aver contribuito alla formazione di una categoria di professionisti, quella dei giornalisti, che svolge un ruolo fondamentale nella informazione e formazione dell’opinione pubblica. Dall’altra, per aver contribuito a diffondere la conoscenza della figura del giornalista Libero Pierantozzi, figura che incarna pienamente i valori dell’antifascismo che hanno costruito le fondamenta della nostra Italia repubblicana e democratica. Alla vigilia di una data importante come quella del 25 Aprile, è importante ricordare un figlio della città di Roseto la cui attività politica e professionale fu incentrata a costruire quel dialogo tra forze politiche. Dialogo che è stato fondamentale per la ricostruzione e il progresso civile del Paese dopo l’esperienza della dittatura fascista».

A Libero Pierantozzi è intitolato un parco sul Lungomare di Roseto dove il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale si recheranno a rendere omaggio il 25 Aprile in occasione del 78° Anniversario della Liberazione d’Italia.