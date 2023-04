Sorpreso con la marijuana in centro, un arresto ad Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – Si è svolta questa mattina, lunedì aprile, in Piazza San Tommaso ad Ascoli Piceno una significativa cerimonia di commemorazione militare per celebrare la figura eroica dell’Appuntato dei Carabinieri Antonio Fazzini, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Civile. Oggi ricorreva il 55° anniversario del sacrificio del Carabiniere.

Questa la motivazione per la quel gli è stato riconosciuta l’importante onorificenza: «In servizio d’ordine e sicurezza in una centrale idroelettrica, non esitava a lanciarsi, con generoso sprezzo del pericolo, in soccorso di un tecnico vittima di improvvisa folgorazione nel disperato tentativo di strapparlo a sicura morte. Nel nobile ed altruistico intento, colpito a sua volta dalla violentissima scarica, sacrificava la vita ai più alti ideali di umana solidarietà. Mozzano (Ascoli Piceno), 24 aprile 1968».

Alla presenza di numerose autorità locali, di una rappresentanza di Carabinieri in servizio ed in congedo, nonché dei familiari si è tenuta la cerimonia di commemorazione per antonio Fazzini, ad Ascoli Piceno. Dopo la lettura della motivazione, è stata depositata una corona ai piedi della lapide del decorato alla quale è seguita la benedizione da parte dell’Arcivescovo di Ascoli Piceno Monsignor Gianpiero Palmieri e l’esecuzione del “Silenzio” da parte del Trombettiere del 235° Reggimento Piceno. Il Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Colonnello Giorgio Tommaseo, nel breve discorso tenuto al termine della celebrazione ha voluto ricordare l’importanza dell’evento commemorativo, affinché lo slancio eroico e il generoso altruismo dell’Appuntato Fazzini siano di esempio per tutti coloro che operano al servizio della collettività.