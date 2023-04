Tentato furto, resistenza e truffa ad un anziano: due denunce a Spoltore

PESCARA – Doppia operazione da parte dei Carabinieri della stazione di Spoltore, che hanno emanato due denunce, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale nel primo caso, e truffa ad un anziano e sostituzione di persona, nel secondo.

Il primo denunciato è un giovane del posto con precedenti di polizia fermato nei pressi del panificio “Il Giglio”. Dopo aver rotto con un mattone una vetrata ha cercato di introdursi nell’esercizio, ma si è dileguato all’arrivo dei militari. Ai Carabinieri ha detto che si trovava in zona per aspettare una parente, ma loro non gli hanno creduto. Anche perché le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, hanno raccontato una storia differente. Durante il controlli il ragazzo, non nuovo ad episodi simili, ha anche opposto resistenza.

La seconda denuncia invece, se l’è guadagnata una donna trentenne di origini pugliesi ma residente a Francavilla al Mare. E’ ritenuta responsabili di una truffa ad un anziano residente a Spoltore, che si è trovato addebiti per 400 euro sul proprio conto, relativi all’acquisto di uno smartphone e di due schede sim effettuato nel 2022. La donna denunciata per sostituzione di persona è addetta alle vendite in un negozio di telefonia nel centro pescarese.