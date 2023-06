In seguito ad alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa subiti da persone anziane, la Squadra Mobile della Polizia di Ascoli Piceno ha fermato un veicolo sospetto e compirà alcuni approfondimenti sugli occupanti, sospettati di essere i responsabili.

ASCOLI PICENO – Le telefonate giunta alla Sala Operativa della Questura sono state diverse, ma erano simili nei contenuti. Tutte provenienti dalla zona di Borgo Solestà ad Ascoli Piceno, segnalavano alcune tentate truffe ai danni di anziani. L’interlocutore si è presentato in tutte le occasioni come un appartenente alle forze dell’ordine o un avvocato, e chiedeva denaro per risolvere questioni legali che avevano per protagonista un fantomatico parente. Le persone contattate non hanno però creduto al pretesto ed hanno segnalato la cosa alla Polizia.

Una volante della Squadra Mobile si è subito recata sul posto ed ha intercettato un veicolo sospetto con a bordo due occupanti di origine partenopea. Uno dei due era privo di documenti, ma mediante la tecnica di identificazione fotodattiloscopica, gli agenti sono risaliti ale sue vere generalità, che differivano da quelle enunciate. L’uomo è risultato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora a Napoli, per una truffa ad un anziano a Bologna.

L’uomo allora è stato arrestato per le false dichiarazioni sulla propria identità e, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di firma presso un ufficio di Polizia a Napoli. La Procura intanto prosegue con le indagini nei confronti dei due, al fine di verificare il loro eventuale coinvolgimento su alcune tentate truffe agli anziani commesse ad Ascoli Piceno nei giorni precedenti.