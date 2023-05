TERAMO – In occasione della XXIX edizione di Teramo Comix, sabato 6 maggio Poste Italiane attiverà a Teramo un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «TERAMO COMIX & GAMES 2023 – XXIX EDIZIONE – EVA KANT COMPIE 60 ANNI», richiesto dall’associazione culturale “Amici del Fumetto”.

Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 10.00 alle 18.00 l’Università degli Studi di Teramo in via Balzarini.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Teramo Centro / Sportello filatelico Via Giacomo Paladini, 42 64100 Teramo.

Oltre all’annullo filatelico per il Teramo Comix sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicati ai Marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare: De Cecco, Cirio, Vismara, Santa Rosa, Ambrosoli, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo. Tiratura: duecentomilaquattro esemplari per ciascun francobollo. Fogli da ventotto esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti: Fabio Abbati per il francobollo dedicato a De Cecco; a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Cirio; Matias Hermo per i francobolli dedicati a Vismara e Santa Rosa; Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato ad Ambrosoli.

Le vignette. Ognuna propone elementi figurativi tipici dei rispettivi marchi italiani storici e precisamente:

De Cecco: una spigolatrice, simbolo dell’azienda agroalimentare De Cecco che caratterizza da sempre i suoi prodotti, spicca in primo piano sull’attestato della medaglia d’oro conquistata all’Esposizione Universale di Chicago nel 1893. In basso, a sinistra, sono presenti le bandiere italiana e americana, rappresentative dei due Paesi dove il prodotto è più amato e conosciuto, e, in alto, è riprodotto il logo dell’azienda.

Cirio: un manifesto d’epoca dell’azienda Cirio risalente agli anni Venti, realizzato dall’illustratore e pittore italiano Leonetto Cappiello.

Vismara: un cameriere serve in un piatto da portata alcune eccellenze dei salumi insaccati firmati Vismara. In alto è riprodotto il logo dell’azienda.

Santa Rosa: il logo dell’azienda Santa Rosa è incastonato al centro dell’iconico vasetto, da cui, idealmente, esplode un vortice di frutta.

Ambrosoli: il caratteristico vasetto di miele Ambrosoli, con la storica etichetta su cui spicca il logo dell’azienda, svetta su alcuni fiori in cui un’ape raccoglie del nettare; sullo sfondo due bambini corrono felici su un prato.

Completano i francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia Roma per tutti i francobolli, presso l’ufficio postale di Pescara Centro per il francobollo dedicato a De Cecco; presso l’ufficio postale di San Lazzaro di Savena (BO) per il francobollo dedicatoa Cirio; presso l’ufficio postale di Casatenovo (LC) per il francobollo dedicato a Vismara; presso l’ufficio postale di Bologna Centro per il francobollo dedicato a Santa Rosa e presso l’ufficio postale di Ronago (CO) per il francobollo dedicato a Ambrosoli.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate cinque cartelle filateliche, una per ogni francobollo, in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€ ciascuna.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito di Poste nella sezione dedicata.