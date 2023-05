Un episodio che ha del miracoloso si è verificato la notte scorsa ad Ascoli Piceno: un albero ha ceduto ed è caduto in strada proprio nel momento in cui transitava un’auto, centrata in pieno: l’auto stava correndo verso il Mazzoni dove una donna incinta doveva partorire.

ASCOLI PICENO – Stava correndo in ospedale, dove doveva partorire, quando all’improvviso è accaduto l’imponderabile: un albero ha ceduto ed è caduto in strada proprio nell’istante in cui l’auto con la donna incinta a bordo stava transitando, centrandola in pieno. Fortunatamente però, l’urto non ha provocato conseguenze irrimediabili e gli occupanti del mezzo sono rimasti illesi.

Il singolare episodio si è verificato ieri notte lungo la strada Salaria, nei pressi del Villaggio del Fanciullo. La pianta ha interrotto bruscamente la corsa verso il Mazzoni, ma non l’ha fermata. I soccorsi infatti sono stati immediati: i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri di Ascoli si sono subito messi all’opera per liberare il mezzo. Nel frattempo è stato fatto intervenire un altro veicolo, che ha trasportato in tempo la donna in ospedale.