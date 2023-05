Alle elezioni Amministrative 2023, l'”effetto Schlein” si fa sentire anche nelle Marche e in Abruzzo, ma non è dirompente. A Teramo il sindaco D’Alberto è stato eletto al primo turno, mentre ad Ancona si andrà al ballottaggio: centrodestra in vantaggio, ma il divario non è abissale. Anche a Porto Sant’Elpidio il sindaco sarà eletto tra due settimane, mentre a Falconara si impone il centrodestra con Signorini e a Grottammare il centrosinistra con Rocchi. Negli altri comuni, confermata la sindaca Casciotti ad Alba Adriatica, a Nereto vince Laurenzi, a Silvi Scordella.

TERAMO – Non tutti i risultati delle Elezioni Amministrative 2023 sono scontati nelle MArche e in Abruzzo. In linea con il trend nazionale, centrodestra e centrosinistra si spartiscono i (pochi) voti, ma non mancano le sorprese. Negli unici due capoluoghi chiamati a rinnovare l’amministrazione comunale, il centrosinistra tiene a Teramo, mentre non è ancora compiuto il “sorpasso a destra” ad Ancona.

Gianguido D’Alberto è stato eletto sindaco di Teramo al primo turno con il 54,57% dei voti. Si ferma al 36,34% Antonetti, che parla di «risultato deludente». Marroni ha preso il 9,10%. Ad Ancona Silvetti ha preso più voti di Simonella, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta: 45,11% a 41,28%. Il primo cittadino dunque sarà proclamato tra due settimane ed il risultato è ancora in discussione. Terzo “l’uomo delle sinistre” Rubini con il 6,11%, mentre il candidato del Movimento 5 Stelle Sparapani non è andato oltre il 3,64%. Bottino al 2,18% e Rubegni all’169%

Non si andrà al ballottaggio invece negli altri due comuni in cui le Elezioni Amministrative si tenevano a doppio turno, Falconara Marittima e Grottammare. Nella prima ha vinto il centrodestra, nella seconda il centrosinistra. A Falconara Signorini ha superato di poco la soglia per ottenere la fascia tricolore al primo turno, 51,53%. Banzi ha preso il 36,94%, Baldassini il 6,72% e Grasso il 4,82%. A Grottammare invece Rocchi ha guadagnato il 56,12% dei consensi, contro il 29,28% di Sprecacè, il 12,02% a Vesperini e il 2,59% a Manigrasso.

Ad Alba Adriatica la sindaca Casciotti è stata riconfermata con il 57,74% dei voti, mentre Marconi si è fermato al 42,26%. A Silvi il primo cittadino è Scordella con il 55,51%, mentre Gentile ha preso il 34,89% e Blasiotti il 9,61%. A Nereto Laurenzi ha preso il 71,5% dei voti, contro il 28,5% di Settepannella. Di seguitoi risultati delle Amministrative 2023 negli altri comuni di Marche e Abruzzo:

Abruzzo

Negli altri comuni in provincia di Teramo Giuliani è stato eletto sindaco a Castilenti, Di Pietro a Civitella del Tronto, Carletta a Controguerra, Di Gianvittorio a Notaresco. In provincia di L’Aquila Gregori è stato eletto sindaco a Barete, Taglieri a Bugnara, Perozzi a Castellafiume, Peretti a Lucoli, Blasetti a Massa d’Albe, Paraninfi a Oricola, Cerasani a San Benedetto dei Marsi, Mastrogiovanni a Scanno. Negli altri comuni in provincia di Chieti, Di Paolo è stato eltto sindaco a Castelguidone, Labbrozzi a Frisa, Fagnilli a Pizzoferrato, Di Fonso a Torino di Sangro, Finamore a Villa Santa MAria. Negli altri comuni il provincia di Pescara, Logotto è stato eletto sindaco a Bussi sul Tirino, Cantò a Cepagatti, Mariotti a Loreto Aprutino, Giordano a Nocciano, Manello a Pianella, Del Biondo a Pietranico, D’Ascanio a Roccamorice, D’Angelo a San Valentino in Abruzzo Citeriore, Placido a Turrivalignani.

Marche

Negli altri comuni in provincia di Ancona, Amicucci è stato eletto sindaco a Chiaravalle, Consoli a Maiolati Spontini, Ciarimboli a Morro d’Alba, Corinaldesi a Ostra Vetere. Negli altri comuni in provincia di Macerata Botticelli è stato eletto sindaco a Gagliole, Buracchi a Penna San Giovanni, Ciabocco a San Ginesio. Negli altri comuni in provincia di Fermo, Porrò è stato eletto sindaco a Altidona, Ortenzi a Montegiorgio. Negli altri comuni in provincia di Ascoli Piceno, Bochicchio è stato letto sindaco a Castel di Lama, Lucciarini a Ripatransone.