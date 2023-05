Lavoratori in nero, irregolari sul suolo italiano e in contesti lavorativi segnati da gravi inadempienze sulla salute e sulla sicurezza. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sospeso 3 autolavaggi a Silvi, Giulianova e Isola del Gran Sasso ed il bar di una scuola di Teramo in seguito ad una serie di controlli effettuati.

TERAMO – I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno svolto verifiche sulla sicurezza dei lavoratori e sui contratti lavorativi in diverse attività della città e della provincia. I controlli hanno riguardato in particolare gli autolavaggi presenti nel territorio e le ditte che forniscono servizio bar e gastronomia in alcune scuole medie del capoluogo: 4 attività raggiunte da decreto di sospensione amministrativa, sanzioni e ammende per decine di migliaia di euro.

A Silvi, Giulianova e Isola del Gran Sasso d’Italia sono stati chiusi tre autolavaggi. In essi, oltre a gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro quali l’assenza di figure addette, le mancate visite mediche periodiche e la mancata formazione dei lavoratori sui rischi professionali, i Carabinieri hanno sorpreso persone impiegate in nero. In un caso, una figura era oltretutto irregolare sul suolo italiano e il suo datore di lavoro è stato segnalato anche per impiego di extracomunitario senza regolare permesso di soggiorno. Complessivamente le sanzioni amministrative emanate ammontano a 21.520 euro, mentre le ammende a 30.342 euro.

Il secondo filone di controlli ha riguardato due attività presenti in altrettante scuole di Teramo, dove forniscono attività di bar e gastronomia. In una, l’unica impiegata era in nero ed è emerso che era impiegata irregolarmente da alcuni mesi. Anche n questo caso attività sospesa, sanzioni per 16.700 euro ed ammende per 2.825 euro.