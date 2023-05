Coldiretti Marche: «campagne bombardate dalla grandine, danni irreversibili»

ASCOLI PICENO – La cucina di terra del Piceno, con contaminazioni del vicino Abruzzo, protagonista del secondo appuntamento del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla Vigna alla Tavola”, che si terrà il 18 maggio a Monteprandone. Al centro la proposta di degustazioni dei vini delle cantine marchigiane e dei prodotti tipici del territorio, promosso e sostenuto dalla Regione Marche e dagli operatori del territorio per favorire la conoscenza delle eccellenze che esso è in grado di esprimere.

Ad essere coinvolto il 18 maggio sarà Monteprandone, con la degustazione di vini abbinata alle specialità del Caffè Centrale, grazie alla selezione di vini e cantine del sommelier Luigino Capriotti, che alcuni anni fa è arrivato secondo al concorso AIS per il miglior sommelier delle Marche. Luigino si occuperà dell’ospitalità mentre per l’occasione la degustazione sarà guidata da Marica Spuria, delegata Ais Marche Ascoli Piceno. Marica racconterà ai commensali i segreti dei vitigni e degli abbinamenti tra le pietanze ed i vini.

È il cuore del progetto “Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola”, un viaggio tra i sapori e le bellezze del territorio per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontate da chef e produttori: dai vini DOCG, DOC e IGT delle Marche, a cui quest’anno si aggiungono le birre artigianali e agricole, in accompagnamento a piatti elaborati e preparati con prodotti alimentari di qualità.

Ad ogni incontro, chef e produttori raccontano agli ospiti le peculiarità dei piatti preparati, nonché la storia dei loro vini e birre, mentre i sommelier descrivono gli abbinamenti proposti.

Quest’anno l’iniziativa ha un portale dedicato dove nella sezione eventi si possono trovare tutte le iniziative in programma giorno per giorno. Il18 maggio, alle 20,00, in viale De Gasperi 221, nella frazione Centobuchi, lo chef Marco Seproni, in cucina insieme alla patron Maria Rita Capriotti, delizierà il palato dei commensali con tipicità locali. «La cena che proponiamo a Monteprandone è rigorosamente accompagnata da vini del Piceno nelle diverse tipologie e si compone di piatti realizzati esclusivamente con ingredienti provenienti da aziende picene e fermane. Alcuni di questi ingredienti e alcuni piatti del menù tuttavia si riconoscono anche nella tradizione culinaria del vicino Abruzzo. Ciò è inevitabile in una terra di confine come la nostra e a noi, che riteniamo una ricchezza questa contaminazione, piace moltissimo esaltarla» afferma Luigino Capriotti, titolare insieme alla sorella Maria Rita oltre che del Caffè Centrale di Monteprandone anche dello Chalet Oltremare sulla riviera di San Benedetto, in riapertura in questi giorni.

Questo il menù proposto per la degustazione con i rispettivi vini abbinati:

Antipasti Olive Ascolane del Piceno Dop ripiene Bocconcini di formaggio fritto Chicche di norcineria nostrana Crostino alla ventricina spalmabile Crostone alla crema di fegatini Agrodolci fatti in casa ai semi di anice verde di Castignano in abbinamento Passerina Spumante Brut, Cantina Moncaro

Primo Lasagne alle primizie dell’orto e guancialino croccante in abbinamento Offida Pecorino DOCG “Canapale”, Az. Agr. Centanni

Secondo Stracotto di Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp al Montepulciano Patata rossa di Colfiorito IGP al forno in abbinamento Marche Rosso IGT “Numa Rosso”, Cantina Numa

Dolce e Caffè Frolla alle 2 marmellate: Scrucchiata e Mela Rosa dei Sibillini in abbinamento Terre di Offida DOC Passerina Passito, Cantina dei Colli Ripani Caffè dei Calanchi: Caffè all’Anisetta biologica Sfoglia croccante alle mandorle e semi di anice verde di Castignano



Per prenotazioni si può contattare il Caffè Centrale ai seguenti recapiti telefonici: 0735/701100 e 340/7771523 (Luigino) oppure 338 1570602 (Maria Rita). Tutte le info sugli eventi in programma anche sulla pagina Facebook dedicata, o al 3358146473. Prossimi appuntamenti confermati: 19 maggio, Harmony, Sassocorvaro (PU); 24 maggio, Sot’Aj Archi, Ancona, 28 maggio, Terzo Tempo Club house, Jesi (AN); 30 maggio Morsi e Sorsi, Ancona; 31 maggio, Osteria Simonetti, Ancona; 08 giugno Trattoria Clarice, Ancona, 13 giugno Jack Rabbit, Jesi (AN).