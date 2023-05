Disinfestazione zanzare, i Verdi: «meglio il trattamento anti larvale agli insetticidi»

TERAMO – Sta ripartendo in questi giorni, a Martinsicuro come in altre località in tutta Italia, la campagna di disinfestazione delle zanzare e sul punto i gruppi consiliari Bene Comune ed Europa Verde, all’opposizione in Consiglio Comunale, chiedono all’amministrazione comunale di evitare l’impiego di insetticidi per la disinfestazione adulticida. Sarebbe meglio, dicono i Verdi, concentrarsi sul trattamento anti larvale.

Oltre a queste considerazioni di natura tecnica, le minoranze lamentano scarsa trasparenza sulle informazioni ai cittadini da parte dell’amministrazione di Martinsicuro sul tema disinfestazione delle zanzare, in una nota che reca la firma delle consigliere Simona Lattanzi e Marta Viola: «abbiamo verificato che il sito del Comune offre informazioni scarse e approssimative; le varie raccomandazioni dovrebbero essere espresse in maniera chiara e completa di una sezione dedicata e di facile accesso. Insufficiente invece l’informazione circa il trattamento anti larvale, sia riguardo al nome e alla scheda tecnica del prodotto utilizzato, sia per ciò che concerne i luoghi di posizionamento».

Il trattamento anti larvale secondo i Verdi dovrebbe essere «più accurato e potenziato», mentre per quello adulticida: «Non è difficile notare che l’efficacia di questi trattamenti (veleni) è molto relativa se paragonata ai danni per la salute delle persone e dell’ambiente. Si tratta di un veleno a tutti gli effetti che richiede una divulgazione scrupolosa dei luoghi dove questo viene effettuato e degli eventuali rischi. Sempre sul sito del Comune, si evince che questo trattamento, altamente tossico per le acque, viene irrorato a cadenza settimanale sulle sponde dei nostri fiumi di confine. Oltre a creare effetti velenosi che impattano il micro sistema della zona ripariale, questi trattamenti sono addirittura controproducenti per il contrasto alle zanzare. Infatti intervenire in queste zone che rappresentano l’habitat ideale degli insetti, li costringe a preferire le case e i giardini come luogo in cui vivere, riprodursi e nutrirsi.

Questi trattamenti sono assolutamente da evitare, perché tossici per le acque, oltre che inefficaci e costosi. Chiediamo che vengano messe in campo attività più idonee ed efficaci e di dimostrare un sincero interesse per la salute delle persone e della natura, senza creare danni».