Elly Schlein ad Ancona: «bene la coalizione, gli avversari sono a destra»

Teatro delle Muse di Ancona pieno per il comizio di Elly Schlein, ieri in città per sostenere la candidatura di Ida Simonella alle Elezioni Amministrative che si apriranno domenica. Cura della comunità, rilancio economico, asili nido, ambiente, investimenti europei, emergenza abitativa e inclusione, tra i temi toccati dalla segretaria dem.

ANCONA – Circa 1200 persone si sono presentate al Teatro delle Muse per l’appuntamento elettorale con Elly Schlein. La segretaria del Pd si trovava nella città dorica per sostenere la candidatura di Ida Simonella alle Elezioni di domenica prossima. Insieme alla segretaria ed alla candidata sindaco, c’era anche la segretaria regionale del Partito Democratico delle Marche, Chantal Bomprezzi.

La platea ha reagito con entusiasmo all’intervento della segretaria, interrotto a più riprese dagli applausi e conclusosi con un selfie delle tre donne Pd, incorniciate dal pubblico. Prima di salire sul palco, al suo arrivo ad Ancona Elly Schlein ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: «Sono molto felice di essere qui ad Ancona per sostenere Ida Simonella in una corsa molto importante per la città. Stiamo facendo un grande lavoro per assicurare una pagina di futuro che punti alla cura della comunità e al rilancio economico, anche grazie alle grandi risorse europee che l’amministrazione è riuscita ad intercettare per il territorio e a tradure queste risorse in opportunità concrete di buona impresa e lavoro di qualità, soprattutto guardando alle nuove generazioni, che hanno bisogno di poter prospettarsi un futuro dignitoso e di poter puntare su contratti che non siano precari e salari che non siano così bassi».

Un tema particolarmente sentito dalla segretaria, sottolineato anche sul palco, è quello dell’educazione dell’infanzia: «Si sta lavorando per quattro nuovi asili nido e penso che sia una direzione importante, perché contrasta le diseguaglianze e permette alle famiglie di conciliare tempi di vita e di lavoro. E’ un modo anche per liberare tempo e potenzialità professionali ed imprenditoriali di tante, troppe donne, che se mancano questi servizi sono costrette a fare altre scelte».

Sulla coalizione a sostegno della candidata Simonella a sindaco di Ancona, Elly Schlein afferma: «A volte ci sono coalizioni più larghe, a volte sono diverse…credo che in questa squadra abbiamo la risposta giusta. Gli avversari sono a destra, una destra che sta sempre più colpendo le fasce più fragili della popolazione, una destra negazionista sull’emergenza climatica, una destra he vorrebbe usare per sempre i combustibili fossili, una destra che colpisce i migranti, una destra che il Primo Maggio aumenta il precariato mascherandolo con un taglio del cuneo fiscale, ahimè solo temporaneo. Si scagliano contro i poveri e non contro la povertà. Io sostengo la mobilitazione degli studenti contro il caro affitti, ma il governo evidentemente non avverte questa esigenza. Io mi domando in che Paese vivano. Alla prima manovra con un colpo di penna hanno cancellato il fondo per il supporto agli affitti e per la morosità incolpevole da 330 milioni. Ora cercano di scaricare le responsabilità sugli altri: sono senza vergogna».