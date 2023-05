Furto in chiesa a Teramo: ladro denunciato e oggetti sacri restituiti al parroco

Il circolo locale del Partito Democratico di Martinsicuro, a proposito dell’estinzione anticipata del debito da 3 milioni emerso da una revisione di bilancio del 2014, ritiene che si tratti di una buona notizia che però «suscita qualche perplessità sulle modalità con cui si è giunti a tale obiettivo».

TERAMO – Il comune di Martinsicuro estinguerà con anticipo il debito da 3 milioni di euro emerso nel 2014 con una variazione di Bilancio. Plaude, ma non in maniera entusiasta, anche il Partito Democratico. Ma con qualche remora. Il circolo dem locale infatti, in merito all’estinzione anticipata del debito del Comune di Martinsicuro, si chiede come si sia giunti a tale risultato e se non sia andato a discapto dei servizi per le impre e per le famiglie.

«La notizia è sicuramente positiva da un punto di vista economico-finanziario tuttavia suscita qualche perplessità sulle modalità con cui si è giunti a tale obiettivo e non è tutto oro quel che luccica – si legge nella nota diffusa dal partito – . Gran parte delle risorse economiche impiegate per tale operazione, quasi 2,8 milioni di euro secondo la tabella presentata dall’Amministrazione stessa, sono riconducibili agli anni 2020-2022, mentre negli anni 2015-2019 la media di accantonamento era stata di circa 75 mila euro annuali. Questa enorme differenza non può non fare saltare all’occhio che una considerevole quantità di risorse economiche fa riferimento al periodo Covid, un periodo doloroso e difficile per tutti, pertanto viene da chiedersi ovviamente se l’origine di tali economie, per accantonare risorse funzionali all’azzeramento del debito prima del tempo, non abbiamo impattato negativamente su risorse economiche per aiuti e servizi a famiglie, commercianti e imprese in un periodo di cui tutti conserviamo un brutto ricordo».

I dem continuano: «Il Comune non è una società per azioni e non ha come obiettivo la produzione di utili o profitto. Il suo ruolo primario è quello di erogare servizi pubblici ai cittadini, come ad esempio, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione dei luoghi pubblici, la sicurezza, la tutela dell’ambiente, i servizi demografici e a domanda individuale e soprattutto quelle attività che riguardano il benessere della comunità locale. Forse aspettare fino al 2044 per ripianare tutto il debito come previsto con una rata di circa 100 mila euro annui era un po’ lunga, tuttavia non sembra che l’attuale Amministrazione si faccia remore per stipulare ulteriori mutui che peseranno per i prossimi 30 anni anche sui nostri figli, con “particolari sensibilità” su opere edili e civili».

«L’obiettivo principale di una Amministrazione – conclude la nota del Partito Democratico – dovrebbe essere anche quello di soddisfare i bisogni della comunità e migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo il rispetto dei diritti, con la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche pubbliche, al fine di garantirne la massima efficienza e l’ottimizzazione delle stesse per venire incontro, con i tempi giusti, alle necessità dei cittadini.