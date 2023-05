Incidente sul lavoro a Torano Nuovo, 64enne caduto da un ponteggio

I pattugliamenti dei Carabinieri hanno riguardato in particolare le zone residenziali ed isolate di Basciano e Cermignano. 12 militari e 5 veicoli impegnati in controlli in auto e a piedi, anche in borghese, per contrastare l’ondata di furti che ha interessato il territorio della Valle del Vomano.

TERAMO – I carabinieri delle stazioni della Compagnia di Giulianova, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile, hanno posto in essere una serie di controlli del territorio, finalizzati a prevenire e contrastare l’ondata di furti che ha interessato i comuni della Valle del Vomano. In particolare i controlli hanno riguardato le zone residenziali di Basciano, Penna Sant’Andrea e Cermignano, con riguardo particolare ai punti più remoti ed isolati.

Nel corso del servizio, è stata posta particolare attenzione nei confronti di soggetti pregiudicati o comunque già noti alle forze dell’ordine. 100 le persone identificate, 48 i veicoli fermati per un controllo.

A Basciano due soggetti, già gravati da precedenti e senza un valido motivo per trovarsi lì, sono stati segnalati e ni loro confronti è stata chiesta l’emissione di un Foglio di Via Obbligatorio per la durata di tre anni. Un uomo, la cui partente era stata revocata, è stato denunciato per guida senza patente, mentre un altro soggetto, che ha rifiutato di sottoporsi al test per verificare se avesse assunto stupefacenti, è stato sorpreso in possesso di 2,5 grammi di cocaina. Patente ritirata e segnalazione in qualità di assuntore.

Al termine dei controlli contro l’ondata di furti nella Valle del Vomano, i Carabinieri hanno arrestato per ripetute violazioni degli arresti domiciliari un uomo a Mosciano Sant’Angelo, sottoposto alla misura cautelare per truffa.