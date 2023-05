La X edizione di “Prevenzione e Sicurezza” torna a Castelplanio

ANCONA – Si è tenuta presso il Municipio di Castelplanio la presentazione della X edizione di “Prevenzione e Sicurezza”, progetto formativo itinerante dedicato alle scuole, organizzato per la prima volta nel 2010 dal gruppo di volontari di protezione civile del comune di Castelplanio. Per il decennale, dopo aver formato oltre 600 studenti delle scuole primarie e secondarie, il gruppo torna nel suo territorio di origine. Il prossimo sabato 27 maggio infatti, gli alunni dell’Istituto Carlo Urbani hanno partecipato al progetto “Scuole Sicure”, incontreranno tutti i Corpi Militari, Civili e di Volontariato che a vario titolo fanno parte del Sistema di Protezione Civile.

Hanno illustrato la decima edizione del progetto, Lorenzo Mazzieri, coordinatore della provincia di Ancona e del comune di Castelplanio, Alessio Avaltroni, volontario di PC, il sindaco di Castelplanio Fabio Badiali e Mauro Perugini, funzionario per la Regione Marche del Volontariato.

Il progetto “Scuole Sicure” coinvolto l’istituto comprensivo Carlo Urbani, i plessi di Castelplanio Fermi e Frank e il plesso Spontini di Moie. Sono state coinvolte 18 classi in 10 giornate formative per circa 50 ore di lezione, al termine delle quali è stato svolto un test di verifica. Agli alunni sono state presentate le principali emergenze che la protezione civile affronta, le modalità che adotta, la storia della formazione della progettazione civile, l’organizzazione della macchina dei soccorsi in caso di emergenza e le tecniche per affrontare un’emergenza a scuola. Anche gli insegnanti sono stati coinvolti e sono state loro mostrate le procedure di emergenza che devono sovrintendere.

La X edizione di “Prevenzione e Sicurezza” ricade nel ventennale della scomparsa del dottor Carlo Urbani e saranno pertanto presenti anche le delegazioni di Medici Senza Frontiere e Aicu. Nutrita la schiera di autorità civili e religiose, locali e nazionali, invitate all’evento, tra cui il presidente di Regione Marche Francesco Acquaroli, il Prefetto di Ancona Darco Pellos e il Capo della Protezione Civile Fabrizio curcio.