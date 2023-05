Lupi e grifoni avvelenati nel Parco Nazionale, il direttore Sammarone: «c’è tanta omertà»

L’AQUILA – Nei giorni scorsi, le carcasse di 9 lupi e 3 grifoni, morti avvelenati, sono stati ritrovati in un’area limitrofa del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, in zona Cucullo. Non usa mezzi termini il direttore del Parco Luciano Sammarone, che è un ufficiale dei Carabinieri Forestali in aspettativa, per descriverei responsabili: «sono criminali». Il direttore non ha molti dubbi nemmeno sulle contromisure da intraprendere: «vanno colpiti indirettamente e vanno isolati adottando degli strumenti analoghi a quelli adottati, tipo la Legge 353, sugli incendi boschivi. La zona percorsa dal fuoco è interdetta a qualunque attività di pascolo, caccia, raccolta del tartufo ecc».

In merito ai lupi ed ai grifoni avvelenati, le ipotesi avanzate da più parti relativamente ai possibili autori, riguardano gli allevatori che hanno preso in affitto i pascoli nella zona tra il Parco Nazionale e Sirente. Non si tratterebbe di persone del luogo, ma di allevatori provenienti dalla Puglia.

Ma Sammarone se la prende anche con i residenti del posto: «individuare il responsabile è una delle cose più difficili perché non c’è la pistola fumante. Va individuato il prodotto, probabilmente chimico, anche quelli di libera vendita a cui potrebbe accedere chiunque e va trovato ovviamente il nesso di causalità. Per questa ragione è difficile beccare chi fa uso di esche avvelenate. Quindi ci deve essere anche una assunzione di responsabilità da parte delle comunità locali, della gente comune che spesso è quella che evidentemente poi tende a frenare, c’è una grande omertà, nessuno parla, nessuno dice nulla e quindi individuare i responsabili è sempre estremamente complicato. Mentre vanno buttati fuori dal territorio».

Allo stesso tempo però il direttore del Parco spezza una lancia in favore degli allevatori abruzzesi: «nessuna motivazione regge perché chiaramente questo è un ritorno al passato, è un utilizzo da parte di una sparuta minoranza, per fortuna, di delinquenti legati a culture che non sono nemmeno le culture abruzzesi nel senso che ormai anche tra gli abruzzesi, gli allevatori abruzzesi, questo ricorso all’uso del veleno è praticamente quasi scomparso».