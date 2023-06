Marsilio sull’attacco hacker all’Asl di L’Aquila: «guerra cibernetica internazionale»

Parlando dell’attacco hacker subito dall’Asl aquilana, il Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio si sofferma sulle presunte origini russe degli autori e si concentra sulle possibili connessioni con le tensioni tra Russia e Occidente in seguito all’invasione di Ucraina: «terrorismo internazionale che tende a destabilizzare le istituzione pubbliche nei paesi occidentali».

L’AQUILA – Il presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio fa il punto sulla situazione dell’Asl1, dopo il pesante attacco hacker subito. Soltanto in questi giorni l’operatività dei sistemi informatici della sanità aquilana è stata, parzialmente, ripristinata. «Un livello inedito con modalità mai viste prima, comprese quelle successive all’attacco di comunicazione e polemica – commenta Marsilio – Nessuno peraltro è in grado di stabilire se i responsabili sono le stesse persone che poi nei giorni successivi hanno alimentato attacchi personali, polemiche e sollecitazioni popolari alla rivolta e alla sedizione».

Per definire l’aggressione subita, Marsilio utilizza termini che rimandano ai primi anni duemila e alle definizioni che George W. Bush dava dei terroristi islamici: «Questi criminali informatici sono protetti dall’oscurità e dall’anonimato e quasi mai vengono scoperti. Quando si individua un server di origine, spesso è ospitato da uno Stato canaglia, che non collabora e quindi non permette alle indagini di arrivare a conclusione. L’origine di questa gang sarebbe russa ed è facile associare l’attacco hacker all’Asl di L’Aquila alle tensioni in corso tra Russia e l’Occidente per il sostengo all’Ucraina. Magari è parte di una guerra cibernetica internazionale, del terrorismo internazionale che tende a destabilizzare le istituzione pubbliche nei paesi occidentali. Di questi attacchi se ne stanno registrando molti e tra il 2021 e il 2022 c’è stato un incremento del 169%. Necessario innalzare i livelli di attenzione e sicurezza».

In merito ai livelli di sicrezza e al riprisitino dei sistemi infromatici, il presidente di Regione afferma: «Questo virus non era individuabile e nessuno era in grado di fermarlo. Tutte le aziende di sicurezza sono al lavoro per innalzare gli standard di protezione e noi facciamo parte di questo sforzo. L’Asl di L’aquila ha riattivato le sue strutture sul polo strategico nazionale e se non altro abbiamo anticipato di tre anni la trasmigrazione verso questo struttura dello Stato molto elevata in termini di sicurezza e tecnologia. I tecnici ci dicono che entro la settimana la funzionalità dell’Asl arriverà al 100%. Ma anche quando si è lavorato col cartaceo, i primari ci hanno assicurato che le attività di emergenza ed urgenza sono state sempre assicurate. Alcuni lievi ritardi nella somministrazione delle cure sono già stati recuperati. Ovviamente siamo tutti costernati per l’aggressione subita e i disagi che questa ha creato».

L’ultima battuta di Marsilio in merito all’attacco hacker, è a proposito della pubblicazione di diversi dati sensibili trafugati dai server dell’Asl1 di L’aquila: «Sul dark web sono finiti molti dati e noi ricordiamo che chi vi attinge commette un reato. Non per voglia di censura, ma perché si tratta di dati sensibili e riservati che un giornalista non pubblicherebbe mai, mentre ci sono persone però che per voglia di scandalismo e malinteso senso di trasparenza l’hanno fatto e noi le abbiamo dovute bloccare».