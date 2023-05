Picchiato sull’uscio con una chiave inglese ad Alba Adriatica

Un uomo di origine marocchina residente da diverso tempo ad Alba Adriatica è stato picchiato sull’uscio della propria abitazione ed è stato colpito con una chiave inglese. Allarme lanciato dai residenti.

TERAMO – L’episodio verificatosi ieri sera, giovedì 25 maggio, in via Cesare Battisti ad Alba Adriatica è ancora tutto da chiarire: un uomo è stato aggredito sull’uscio della propria abitazione e picchiato con calci, pugni ed è stato perfino colpito con una chiave inglese.

La vittima è un uomo di origine marocchina residente da diverso tempo nella località. In seguito all’aggressione, della quale non si conoscono ancora le cause, ha riportato ferite e traumi agli arti, al volto ed alla testa. Il personale sanitario del 118 lo ha accompagnato all’ospedale Mazzini di Teramo.

I soccorsi sono stati allertati da alcuni residenti della zona. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze ed hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.