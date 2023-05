Pretendevano di essere accompagnati di notte nel quartiere Rancitelli di Pescara senza pagare la corsa ed hanno picchiato il tassista, quando questi si è rifiutato. Allarme lanciato da un passante.

PESCARA – Sono entrati in un taxi parcheggiato di fronte alla stazione centrale, intorno alle 3:00 della notte tra lunedì e martedì, pretendendo di essere accompagnati gratuitamente nel quartiere Rancitelli. Quando il tassista si è rifiutato, lo hanno massacrato di botte. Un passante ha visto la scena ed ha allertato i poliziotti che sono intervenuti sul posto ed hanno arrestato due uomini per tentata estorsione e lesioni in concorso. Il tassista picchiato a Pescara ha riportato alcune lesioni al volto e al capo.

I due, di 49 e 36 anni, una volt saliti a bordo del mezzo hanno intimato ripetutamente al tassista di mettere in moto e partire, mettendo ben in chiaro che non avrebbero pagato, in quanto “clienti abituali”. Un fatto che si sarebbe già verificato in passato. Ma questo volta il il conducente non ha voluto assecondare il sopruso e all’ennesimo diniego, è stato malmenato: uno l’ha afferrato per le spalle, immobilizzandolo, mentre l’altro lo colpiva diverse volte al capo.

L’aggressione è stata notata da un passante che ha chiamato il 113 ed ha fornito una descrizione dettagliata dei due, prima di soccorrere il tassista. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto ed hanno fermato i due mentre si allontanavano a piedi.