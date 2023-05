TERAMO – La vita degli ospiti della Casa di riposo “De Benedictis” riprende finalmente i suoi ritmi regolari, quelli scanditi anche da piccoli eventi nel segno della socialità e della leggerezza così come era prima dell’emergenza sanitaria, come nel caso delle attività all’aperto. Complice anche l’arrivo della bella stagione, è possibile tornare ad organizzare appuntamenti ricreativi negli spazi esterni alla struttura che, nel caso della “De Benedictis”, si presentano ampi e accoglienti. Per questo ci fa piacere comunicare l’iniziativa che si è tenuta giovedì 27 aprile: la piacevolezza di una vera e propria piccola festa dedicata agli ospiti, ma anche ai loro familiari, e che chiude idealmente il periodo durissimo della pandemia da Covid e delle restrizioni che questa ha comportato.

Difficile riuscire a rendere al meglio con le parole, ma anche con l’aiuto delle immagini, il clima di serenità che si è respirato. Dalle 17 e fino alle 19, musica e pizza gustata in giardino sono stati il filo conduttore di questo pomeriggio speciale: speciale perché riassaporare il piacere di momenti semplici, ma trascorsi insieme anche ai propri cari, ha un valore altissimo in termini di recupero di quella normalità che conforta tutti noi, non solo i nostri ospiti. Valore aggiunto, l’intervento musicale di Andrea Tassoni e dei virtuosismi del suo organetto a portare allegria e divertimento, così come la piacevolezza del contributo della direzione artistica di “Dietro le quinte”.

«Serenità, divertimento, e quel filo di affetto e socialità che hanno unito tutti i presenti, si possono immaginare e in questo le foto scattate aiutano a farsi un’idea di cosa possa significare per i nostri ospiti questo tipo di iniziative. Proprio per la consapevolezza che ne abbiamo, l’iniziativa è già calendarizzata, e verrà replicata, anche nelle altre strutture», il commento di Asp1.