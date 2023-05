Roberto Fico a Jesi per l’inaugurazione della sede M5S

Le precipitazioni intense che stanno interessando il Paese non hanno risparmiato Marche ed Abruzzo. La situazione più seria nel pescarese e nel chietino, dove si sono verificati frane ed allagamenti e tre torrenti hanno superato la soglia d’allerta: in città golene chiuse, mentre nei comuni a monte si valuta l’apertura delle dighe per liberare gli invasi. A Senigallia il Misa desta timori e viene costantemente monitorato.

PESCARA – Notte di preoccupazione, disagi e interventi dei Vigili del Fuoco, a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato anche Marche ed Abruzzo. Nella prima si ridestano i timori legati alla possibile esondazione del Misa, con le scene del nubifragio dello scorso settembre ben impresse nella memoria. Nella seconda invece sono il pescarese e il chietino a destare preoccupazioni, dove si sono verificati allagamenti e frane: tre torrenti, il Pescara, l’Alento e l’Osento, hanno superato il livello di guardia. Il Mirabello è esondato.

A Pescara, dove alcuni alberi sono caduti in via Pantini, via Scarfoglio e via Vespucci, sono state chiuse le golene. Alberi caduti, strade allagate e disagi alla circolazione anche nell’hinterland. E’ stata chiusa la strada statale 81 Piceno Aprutina nel territorio di Penne per rimuovere un albero. Nel comune si teme per la diga. Come spiegato dal primo cittadino, qualora le precipitazioni non dovessero placarsi, si renderebbe necessario l’apertura degli scarichi per liberare gli invasi.

Nel chietino la provincia ha chiuso il ponte in Strada per Villamagna, dal momento che l’Alento ha rotto gli argini in quel punto. A Bucchianico una frana ha minacciato una palazzina, dalla quale sono state sgombrate quattro famiglie, ed ha danneggiato alcune auto, ma non ha provocato feriti.

Nelle Marche l’allerta è di tipo arancione e si guarda con particolare apprensione al Misa a Senigallia. Nella notte non ha destato particolari preoccupazioni, ma rimane costantemente monitorato a causa del perdurare della pioggia nei comuni a monte e dell’ingrossamento del torrente Nevola. Scuole chiuse a Mondolfo, Fano, Pesaro e Urbino.