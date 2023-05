Ruba una borsetta in un bar a Pineto e fa acquisti con la prepagata: arrestato

TERAMO – Il ministro dei Trasporti continua a spostarsi lungo la penisola per sostenere i candidati del centrodestra alle Elezioni Amministrative. Ieri era ad Ancona per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti, oggi, dopo una tappa ad Atri per sostenere la candidatura di Andrea Scordella, Matteo Salvini ha fatto tappa a Teramo, al fianco di Carlo Antonetti. Entrambi i candidati nei due capoluoghi non sono espressione della Lega, ma il carroccio è parte della colazione che li sostiene.

Tanti i temi toccati dal leader leghista: mare e spiagge, opere pubbliche, politiche europee, infrastrutture, autostrade. Sull’ultimo punto Salvini ha affermato di aver dedicato tanti incontri al tema, al fine di abbattere, addirittura «abolire», i pedaggi sulla A24 e sulla A25, dal momento che «i cittadini abruzzesi hanno già pagato molto». Per quanto concerne le spiagge invece ha affermato: «Stiamo sbloccando la mappature delle spiagge italiane. Il lavoro partirà dal mio Ministero. Per anni ci hanno detto che non si poteva fare e che l’Europa era contraria, ma erano balle. Il mare d’Abruzzo sarà gestito dagli abruzzesi».

Più in generale, «sbloccando opere, cantieri, infrastrutture», Salvini vorrebbe rilanciare l’Abruzzo, non sempre valorizzato al meglio dalle scelte del governo centrale. In merito ai rapporti con l’Europa Salvini nel suo intervento a Teramo ha affermato: «oggi è la festa dell’Europa, e a me piacciono tutte le feste e noi siamo padri fondatori dell’Europa, ma l’importante è che non sia l’Europa a farci la festa… Basta che qualcuno non venga a Teramo da Bruxelles a decidere che macchina dovete usare, cosa dovete mangiare, perché l’obbligo di avere l’auto elettrica nei prossimi anni è una follia che aiuta la Cina e danneggia e aziende italiane».