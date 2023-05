ASCOLI PICENO – È in programma domenica 21 maggio a Monsampolo del Tronto, il “borgo accogliente”, il terzo appuntamento con “Viste daMare – FAI tappa nel Piceno”, il format proposto dal Gruppo FAI Giovani di San Benedetto del Tronto in collaborazione con la FIAB di San Benedetto.

Il format, nato dalla collaborazione tra le due realtà, prevede un percorso in bicicletta (facoltativo) a cura della FIAB, da percorrere in gruppo, con partenze dalla Rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli alle 8.00 e dal monumento “Lavorare lavorare…” sul lungomare nord di San Benedetto alle 8.30, seguito da una visita accompagnata (a cura del FAI giovani) alle eccellenze storico-artistiche e culturali di Monsampolo del Tronto, con inizio alle 10.30 dal punto di ritrovo in piazza G. Marconi.

Le mummie di Monsampolo

La visita accompagnata toccherà i beni più interessanti del borgo, alcuni dei quali aperti per l’occasione: Chiesa della Madonna Addolorata, Museo della Cripta (le Mummie di Monsampolo), Chiesa di Maria SS. Assunta, Percorsi ipogei con presepi artistici (riaperti dopo i lavori), Piazza Castello (con torre di avvistamento e palazzi Guiderocchi e Malaspina), Museo archeologico. Non mancheranno gli affacci sui meravigliosi scorci panoramici presenti sui versanti nord e sud del borgo. Sarà poi possibile partecipare a un aperitivo con degustazione a base di specialità locali presso il bar Locanda Storica (facoltativo, al costo di 15 €). Nel pomeriggio, infine, sarà possibile effettuare visite gratuite all’Abbazia dei SS. Benedetto e Mauro, che resterà aperta in via eccezionale.

Abbazia dei Santi Benedetto e Mauro

L’iniziativa “Viste daMare”, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e del comune di Monsampolo del Tronto, nasce dal desiderio di FAI e FIAB di proporre il territorio Piceno sotto una nuova luce, volta a riscoprire il Paesaggio come «opera d’arte collettiva, modellato insieme dall’uomo e dalla natura», come affermato nel recente Convegno nazionale del FAI di Viterbo. Anche il paesaggio, infatti, è un’opera culturale, intimamente legato a storia, arte e natura; e anch’esso fragile e bisognoso di cura e tutela. Ecco perché solo riscoprendo il nostro paesaggio, percorrendolo in bicicletta e osservandolo dall’alto dei nostri meravigliosi borghi del Piceno, sarà possibile sensibilizzare i cittadini (soprattutto i giovani) verso la sua tutela.

La locandina dell’evento

Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 € per gli iscritti FAI e di 8 € per i non iscritti, ed è consigliata la prenotazione sul sito bit.ly/vistedamare-monsampolo fino a esaurimento posti. Per il percorso in bicicletta è possibile noleggiare e-bike presso Cicli Schiavoni fino a esaurimento. Per i partecipanti è prevista un’assicurazione fornita da FIAB (per il percorso in bici) e dal FAI (per la visita a piedi nel borgo). Per informazioni è possibile scrivere a sanbenedettodeltronto@faigiovani.fondoambiente.it, chiamare il numero 340 6764280, o consultare le pagine Facebook e Instagram del Gruppo FAI Giovani San Benedetto.