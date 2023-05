Topi d’appartamento a Pianella arrestati dai Carabinieri

In seguito ad una segnalazione, i Carabinieri hanno intercettato tre topi d’appartamento e li hanno sorpresi con la refurtiva ancora in mano.

PESCARA – Da qualche giorno, i pattugliamenti dei Carabinieri per prevenire, o contrastare, furti nelle case erano stati intensificati nei comuni dell’hinterland pescarese, in particolare a Cepagatti, Spoltore e Pianella. I controlli dei militari non sono culminati con nessuna operazione in particolare, fatta eccezione per il sequestro di due grammi di eroina ad una ragazza. Fino allo scorso 11 aprile, quando i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato tre topi d’appartamento a Pianella.

L’arresto è scaturito in seguito ad una segnalazione giunta alla centrale operativa: «tre persone sospette si aggirano su un’auto scura di grossa cilindrata». Una pattuglia dei Carabinieri si trovava già nel comune di Pianella e si è subito diretta sul luogo della segnalazione, via Vicenne. Qui i militi hanno notato un’auto corrispondente alla descrizione fornita. A bordo, sul sedile del passeggero si trovava una sola persona. Quando i Carabinieri sono passati, ha lasciato il veicolo e si è diretto verso un’abitazione, molto probabilmente per avvisare i suoi complici.

I militi infatti hanno rapidamente fatto inversione ed hanno sorpreso due persone che, insieme all’uomo già notato sull’auto, lasciavano una casa da una porta finestra. Uno dei tre ha lasciato cadere a terra una federe di cuscino contente oro, monili ed altri preziosi: era la refurtiva asportata da un’abitazione, incustodita in quel momento. La zona è già stata oggetto di visite sgradite.

I tre topi d’appartamento arrestati dai Carabinieri a Pianella sono stati condotti nel carcere di San Donato, mentre la merce rubata, dal valore ci circa cinquemila euro, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.