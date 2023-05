Verso il voto in Abruzzo e nelle Marche: occhi puntati su Teramo e Ancona

Urne aperte in 46 comuni tra Marche e Abruzzo: solo due capoluoghi al voto e sei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, in cui si terranno le Elezioni Amministrative 2023.

TERAMO – Tra sette giorni, la prossima domenica 15 maggio, si apriranno le urne delle Elezioni Amministrative 2023 per rinnovare le giunte cittadine. Tra Marche e Abruzzo sono 46 i comuni chiamati al voto. Sono 2 i capoluoghi e 6 i comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, dove quindi le elezioni prevedono il doppio turno: ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti, qualora nessuno raggiungesse la maggioranza assoluta.

Il campo largo non si presenta omogeneo alle elezioni: se ad Ancona il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico corrono separati, a Teramo la coalizione di centrosinistra appoggia compatta la candidatura del sindaco uscente, Gianguido D’Alberto. Si presenta invece unito un po’ ovunque il centrodestra, con una sola eccezione. A Porto Sant’Elpidio, infatti, Lega e Forza Italia sostengono il candidato Battilà, mentre Fratelli d’Italia e Unione di Centro si schierano con Ciarpella.

Abruzzo

In Abruzzo il solo capoluogo chiamato a rinnovare la Giunta è Teramo. Qui la sfida è tra Carlo Antonetti, verso il quale è confluito tutto il centrodestra in un passaggio non particolarmente lineare, e il sindaco uscente Gianguido D’Alberto, sostenuto dal centrosinistra. Il centrodestra cerca di evitare gli errori che nel 2018 hanno portato all’inaspettata sconfitta del candidato Giandonato Morra, che secondo diversi osservatori è stato favorita dal fuoco incrociato di alcuni franchi tiratori.

Silvi è l’altro comune con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Qui Andrea Scordella guida la coalizione di centrodestra, appoggiato da 5 liste, contro Giuseppe Gentile, appoggiato da 4 liste di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle. 2 liste invece in appoggio della civica che sostiene l’ex pentastellato Massimo Blasiotti.

Tra le “piccole” occhi puntati in particolar modo su Alba Adriatica e Nereto in Val Vibrata. Nel primo comune sfida tra l’attuale sindaca Antonietta Casciotti, sostenuta dal centro sinistra, e lo sfidante Massimo Marconi, sostenuto dal centrodestra. Entrambi però corrono senza simboli di partito. A Nereto invece il candidato di centrosinistra è Matteo Settepanella, segretario del locale circolo Pd, che, sostenuto dal M5S, lancia la sfida al sindaco Daniele Laurenzi, che propone la sua candidatura con una lista civica che ha ottenuto l’appoggio delle sigle del centrodestra.

Gli altri comuni chiamati al voto in Abruzzo sono Atri, Casilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Notaresco, Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Turrivalignani, Barete, Bugnara, Lucoli, Massa d’Albe, Oricola, San Benedetto dei Marsi, Scanno, Castelguidone, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria.

Marche

L’unico capoluogo marchigiano in cui si vota è Ancona. Qui il centrosinistra è diviso, ma la sinistra no. Quasi. La sinistra a sinistra del Pd, infatti, si presenta unita in una sorta di coalizione di bertinottiana memoria: due liste a sostegno del candidato sindaco Francesco Rubini, nelle quali sono confluite diverse anime, da Rifondazione a Potere al Popolo, passando per Sinistra Italiana e Partito Comunista. Non ci sono i Verdi che corrono da soli e sostengono Roberto Rubegni. Anche Marco Bottino corre da solo con una civica a sostegno. Vanno in autonomia anche i pentastellati, con Enrico Sparapani. Le coalizioni di centrosinistra e centrodestra invece sostengono rispettivamente Ida Simonella e Daniele Silvetti.

A Falconara Marittima invece campo largo unito per Annavittoria Banzi. Il centrodestra non presenta i propri simboli, ma è confluito intorno alla candidatura della sindaca uscente Stefania Signorini. Oltre a queste, altre due liste civiche presentano propri candidati, a sostegno di Anna Grasso e di Marco Baldassini, che spezza la sfida in chiave rosa.

Non proprio una spaccatura del centrodestra, ma sicuramente una defezione importante per la coalizione a Grottammare, dove Lorenza Vesperini ha deciso di proporre la propria candidatura, alternativa a quella di Marco Sprecacè, sostenuto da FI, FdI e Lega. Alessandra Manigrasso guida invece una “civica pentastellata”, mentre Alessandro Rocchi è il candidato del centrosinistra, ma senza simboli di partito.

A Porto Sant’Elpidio il caso più singolare, dove il centrodestra si presenta disunito. Lega e Forza Italia sostengono la candidatura di Gian Vittorio Battilà, mentre UdC e Fratelli d’Italia sostengono Massimiliano Ciarpella. Il Partito Democratico invece propone Paolo Petrini, mentre manca la lista del Movimento 5 Stelle.

Gli altri comuni al voto nelle Marche sono Chiaravalle, Maiolati Spontini, Morro d’Alba, Ostra Vetere, Castel di Lama, Ripatransone, Altidona, Montegiorgio, Gagliole, Penna San Giovani, San Ginesio. Non si terranno le Elezioni Amministrative n nessun comune della provincia di Pesaro-Urbino.