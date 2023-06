6,5 chili di hashish in casa: un arresto a Pescara Colli

Federico Pecorale, 29enne di Montesilvano, trascorrerà 5 dei 12 anni della pena a cui è stato condannato in una struttura psichiatrica. Il giovane cuoco ferito, rimasto paralizzato, era presente al momento della lettura della sentenza: «giustizia è fatta».

PESCARA – Il Gup di Pescara è stato anche più severo delle richieste del pm, che aveva chiesto una condanna a 10 anni. Sono 12 invece quelli inflitti a Federico Pecorale, il ragazzo di 29 anni di Montesilvano che nell’aprile dello scorso anno ha sparato contro un cuoco, in un locale nella centralissima Piazza Salotto a Pescara.

Yelfry Guzman, a causa dei colpi ricevuti, è rimasto paralizzato su una sedia a rotelle. Alla lettura della sentenza era presente in aula: «Giustizia è stata fatta: ho tanto pregato in questi mesi perché trionfasse la giustizia e la fede mi ha molto aiutato». Il suo legale ha parlato di «sentenza esemplare». Percorale trascorrerà 5 anni della sua condanna in una struttura psichiatrica, sebbene il Tribunale abbia stabilito che fosse in grado di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto fuoco. Il motivo per il quale Pecorale ha puntato l’arma contro il cuoco ed ha premuto il grilletto è tra i più futili immaginabili: gli arrosticini che aveva ordinato tardavano ad arrivare.

Dopo aver sparato al cuoco in centro a Pescara, Pecorale tentò una fuga che impensierì molto gli inquirenti sulle sue tracce. Dopo essersi allontanato infatti, montò su di un taxi, fermato poi in autostrada all’altezza di Fano. Nel timore che in caso di intervento la situazione potesse degenerare, coinvolgendo l’ignaro tassista, la polizia ha preferito evitare un’azione dirompente. Gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con l’uomo al volante e ad illustrargli brevemente, ma esaurientemente la situazione: l’uomo alle sue spalle era pericoloso ed armato. Il tassista ha ascoltato le indicazioni delle forze dell’ordine e si è fermato in una stazione di servizio, nei pressi di Fano, dove finalmente i poliziotti hanno potuto entrare in azione, in condizioni di relativa sicurezza. Il ragazzo aveva addosso la pistola semiautomatica con cui aveva aperto il fuoco in Piazza Salotto a Pescara.