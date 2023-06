A spasso per Pescara coi coltelli in tasca: due denunciati

Voleva “facilitare” la detenzione del compagno ed ora si trova ai domiciliari la donna arrestata mentre cercava di introdurre hashish e due cellulari all’interno del carcere di Pescara.

PESCARA – Ha cercato di introdurre due micro cellulari e droga, 400 grammi di hashish, nel carcere di Pescara, per il ragazzo detenuto, ma è stata scoperta ed è stata arrestata. Ora si trova agli arresti domiciliari. Come la più classica delle lime nella torta, la donna aveva nascosto lo stupefacente in diverse confezioni contenti alimenti sottovuoto.

Non sono però passate inosservate alla Polizia Penitenziaria, così come i due microcellulari che la donna celava addosso, nelle parti intime. La donna che ha provato ad introdurre droga nel carcere di Pescara è stata arrestata, ma non finirà in cella: è divenuta madre pochi giorni fa ed è stata dunque posta agli arresti domiciliari.

Ancora una volta i sindacati di Polizia Penitenziaria sottolineano la professionalità degli agenti, ma denunciano una situazione cronica di carenza di personale, che rende complicato ed estenuate al personale, mantenere l’ordine all’interno delle carceri italiane.