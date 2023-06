Ad Atri un evento benefico targato BNI dedicato al networking referenziale

TERAMO – La Compagnia dei Carabinieri di Giulianova, schiera in strada i mezzi (leggeri) per la sicurezza stradale. Durante la stagione estiva, le strade di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Marina saranno pattugliate anche dai Carabinieri a bordo delle moto di servizio. I militi motociclisti andranno così ad affiancare i colleghi a bordo delle pattuglie.

I mezzo in dotazione sono BMW 850 RT, potenti e maneggevoli, per garantire la massima rapidità e la facilità d’utilizzo anche in luoghi affollati o di difficile percorribilità su auto. Nel mirino dei Carabinieri le condotte di guida pericolose che minano la sicurezza degli stessi conducenti e degli altri utenti della strada, in particolare quelli inerenti l’uso di bevande alcoliche e all’uso di stupefacenti da parte di chi si mette al volante, nonché uso del telefonino durante la guida e altri comportamenti che oltre a generare delle infrazioni creano serio pericolo per tutti gli utenti.

Le prime operazioni dei Carabinieri in moto a Giulianova sono già state compiute: 3 persone sono state sorpreso alla guida sotto gli effetti dell’alcol, 5 sono state contravvenzionate per aver usato il telefonino mentre guidavano e, 2 per aver la revisione scaduta. Oltre a questi, i militari hanno fermato una persona alla guida privo di regolare patente, 2 che viaggiavano ni un mezzo non assicurato ed una che aveva modificato il proprio motociclo in maniera non consentita per aumentarne le prestazioni.

I controlli in moto da parte dei Carabinieri dureranno tutta l’estate e saranno estesi anche ai territori limitrofi di Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.