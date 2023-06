Ancora un salvataggio in mare a Pescara: uomo in difficoltà a 250 metri dalla costa

Dennis Stratton, ex chitarrista e membro fondatore della leggendaria band dell’heavy metal britannico Iron Maiden, sarà l’ospite d’eccezione dell’Hai Bin Festival 2023 di Pescara.

PESCARA -La “New Wave of British Heavy Metal” degli anni ’80 si riprende prepotentemente la scena all’Hai Bin Festival 2023, che si apre il prossimo 23 giugno, dove l’ospite d’eccezione della serata sarà Dennis Stratton, ex chitarrista e membro fondatore degli Iron Maiden. Insieme a lui, la cover band Maiden Division, selezionata dal chitarrista in persona come formazione ufficiale d’accompagnamento in Italia dal 2020.

La locandina dell’evento.

Prima di loro, il palco vedrà un’altra tribute band, i Motley Circus, che ripropongono il repertorio hard and heavy dei Motley Crüe. I concerti prenderanno avvio a partire dalle ore 21:00. L’ingresso è gratuito. Nel pomeriggio invece, alle 18:00, l’autore Antonio Biggio,presenterà i suoi i best seller “Eddie deve morire” e “Il Sepolcro di Eddie”.

Dennis Stratton, che nel 2021 e nel 2023 ha ottenuto la nomination per entrare nella “Rock & Roll Hall of Fame” assieme agli altri membri fondatori degli Iron Maiden, dopo la tappa di Pescara, si esibirà in altre due date abruzzesi: il 24 giugno a Sulmona (Borgo San Panfilo) e il 25 giugno a Filetto (Filetto in Rock) sempre accompagnato dai Maiden Division.