Ruba un portafogli dal furgone di un corriere ad Alba Adriatica, ma i Carabinieri lo vedono: arrestato

Con sé aveva uno zaino contente arnesi da scasso, l’uomo di quarantaquattro anni arrestato dai Carabinieri ad Alba Adriatica per il furto di un portafogli, che l’addetto di un corriere di spedizioni aveva incautamente lasciato incustodito a bordo del furgone con cui stava effettuando le consegne.

TERAMO – Il conducente di un furgone, impiegato presso un corriere, durante una consegna ad Alba Adriatica ha lasciato il proprio portafogli a bordo del mezzo ed un uomo di quarantaquattro anni residente a Tortoreto ne ha approfittato per compiere un furto.

Proprio in quel momento però, transitava in zona una pattuglia dei Carabinieri, alla quale non sono sfuggiti i movimenti sospetti dell’uomo, che è stato subito fermato e perquisito. Con sé, oltre alla refurtiva, aveva anche uno zaino pieno di arnesi da scasso.

Gli attrezzi sono stati sequestrati, denaro e portafogli sono tornati al legittimo proprietario, mentre l’uomo che ha tentato il furto è stato arrestato e condotto in caserma ad Alba Adriatica, dove è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.