I Verdi: «la spiaggia di Martinsicuro è nera per colpa del ripascimento», l’Amministrazione: «tutto nella norma»

I lavori di ripascimento sulle spiagge di Martinsicuro e Villa Rosa si avviano a conclusione, ma alcuni lamentano un colore troppo scuro della sabbia aggiunta, che avrebbe reso nera la spiaggia.

TERAMO – «Comprendiamo la necessità di riportare la sabbia dove è sparita a causa delle mareggiate, ma non approviamo il ripascimento con la sabbia del porticciolo mescolata al limo (fango) del fiume Tronto». I lavori di ripascimento e rifioritura scogliere a Martinsicuro e Villa Rosa sono cominciati già da qualche giorno e si avviano verso la conclusione, dopo aver subito diversi rallentamenti dovuto al maltempo. Ma non tutti sono entusiasti del risultato, in primis i gruppi di minoranza in Consiglio Comunale, secondo i quali il colore della sabbia aggiunta è troppo scuro, a causa delle tempistiche scelte per tale tipo di opera, ed ora la spiaggia di Martinsicuro sarebbe «nera come il carbone».

«Il ripascimento attuato sul litorale del centro urbano capoluogo ha richiamato l’attenzione di cittadini e turisti per l’improvviso cambio cromatico della sabbia naturale chiara convertita in nero simile al carbone – scrivono in una nota Europa Verde e Martinsicuro e Villa Rosa Bene Comune – Diverse persone hanno filmato la spalmatura della sabbia nera sopra quella

naturale. Certamente non è una pubblicità positiva per il territorio truentino».

La nota prosegue: «Ci chiediamo come possa essere accaduta una cosa del genere, che offusca

l’immagine ambientale e turistica di Martinsicuro. Si poteva agire diversamente? Certo! Le tempistiche sono molto importanti quando si tratta di intervenire sul territorio con azioni strutturali. Questa operazione infatti andava fatta nei mesi di Marzo e Aprile in modo che il materiale sabbioso potesse asciugarsi, e quindi schiarirsi, così da mitigare gradualmente il colore scuro. La sabbia “nuova” si sarebbe integrata e mimetizzata più facilmente con il resto della spiaggia offrendo ai turisti e residenti una visione nettamente più piacevole».

Polemica in fretta smorzata dall’Amministrazione Comunale, secondo cui la spiaggia di Martinsicuro e Villa Rosa non resterà nera a lungo e la sabbia si schiarirà in fretta, man mano che si asciugherà: «La sabbia risulta di colore particolarmente scuro perché non ha avuto modo di asciugarsi adeguatamente a causa della pioggia. Già nei pochi giorni di sole che abbiamo avuto, ha subito una netta schiarita» ha affermato l’assessore Marco Cappellacci.