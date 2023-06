Il PD: «TUA continua a ignorare la stazione di Martinsicuro»

Il circolo dem locale sferza la Giunta Marsilio e l’Amministrazione Comunale in merito alle mancate fermate dei treni TUA presso la stazione di Martinsicuro: «Nessun treno di Trasporto Unico Abruzzese, il cui socio unico è Regione Abruzzo, si ferma qui. La Regione discrimina il territorio, ma ha finanziato al 50% l’opera, mentre l’Amministrazione non condivide le nostre preoccupazioni e dopo l’entusiasmo inziale sembra che l’abbia dimenticata».

TERAMO – Il PD di Martinsicuro protesta per le mancate fermate dei treni TUA nella stazione di Martinsicuro. Se Trenitalia ha innalzato, seppur lievemente, le corse dei suoi treni regionali, in particolare la domenica e i giorni festivi, a partire dallo scorso 11 giugno, non si può dire altrettanto per Trasporto Unico Regionale, che per il momento non prevede ancora fermate truentine. «TUA continua ad ignorare l’esistenza della nuova stazione non facendo effettuare nessuna fermata ai suoi 12 treni giornalieri previsti sulla tratta Pescara-San Benedetto, che proprio in funzione della loro tipologia fermano in tutte le stazioni. Nel ricordare che la TUA è una società per azioni a socio unico dove, il socio unico è la Regione Abruzzo, lo stesso ente che ha finanziato al 50% la realizzazione della fermata ferroviaria insieme a RFI, ci chiediamo le motivazioni di tale discriminazione verso Martinsicuro e il suo territorio da parte di TUA e della Giunta Marsilio».

Ma non c’è solo la Regione tra i bersagli delle critiche dei dem: «sollecitiamo l’Amministrazione Comunale a svegliarsi e mettere in campo le azioni necessarie affinché questo territorio, già bersaglio di precedenti azioni negative (ponte ciclopedonale, Ospedale di Sant’Omero ), abbia l’opportuno rispetto da parte della Giunta Regionale targata Marsilio. Ci dispiace infatti vedere che il nostro malcontento non sembra essere condiviso dall’attuale amministrazione comunale che, nonostante l’iniziale fase di esaltazione dell’opera pubblica, ci pare abbia totalmente dimenticato l’importanza di questa infrastruttura, abbandonandola a sè stessa».

In conclusione il circolo PD di Martinsicuro auspica di aver al proprio fianco le associazioni civiche e la Pro Loco locale, per valorizzare al meglio la stazione di Martinsicuro: «anni fa, persone di buona volontà e di visione verso il futuro, fecero nascere l’idea di una stazione ferroviaria per garantire ai cittadini una mobilità alternativa e un’idea di metropolitana di superficie. Una idea che oggi, dopo i doverosi fasti dell’inaugurazione e la realizzazione di manifesti celebrativi, subisce una mortificazione incomprensibile nell’assoluto silenzio delle forze di maggioranza locali».