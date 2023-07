Incidente in scooter sul lungomare di Pescara: morto un ragazzo di 19 anni

I passeggeri che hanno prenotato voli Ita Airways sulla tratta Pescara-Milano Linate, stanno ricevendo le comunicazioni di cancellamento del volo da parte della compagnia, che terrà i suoi apparecchi a terra a partire dal 3 agosto.

PESCARA – Stop ai voli Ita Airways sulla tratta Pescara-Milano Linate a partire dal prossimo 3 agosto. E non è chiaro quali siano i piani futuri della compagnia per il collegamento tra l’aeroporto milanese e lo scalo abruzzese. Sicuramente, i due voli quotidiani tra Lombardia e Abruzzo non verranno effettuati per tutto settembre. Dopo non è chiaro e Ita Airways non ha diramato comunicazioni in merito.

I passeggeri che avevano già acquistato i loro biglietti, hanno ricevuto, o stanno ricevendo in queste ore, le comunicazioni relative alla cancellazione delle loro prenotazioni. La vicenda è abbasta dibattuta sui social network e in tanti si chiedono se lo stop ai voli Pescara-Milano Linate sarà definitivo.

Sui cieli d’Abruzzo insomma, stenta a decollare la compagnia che fu Alitalia e che nelle mire dei nuovi proprietari, Lufthansa, dovrebbe tornare a esporre logo e livree storiche.