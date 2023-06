Incuria del verde ad Alba Adriatica, la protesta: «appalto discutibile o capitolati non adeguati?»

Il gruppo Siamo Alba, all’opposizione in Consiglio Comunale ad Alba Adriatica, protesta contro l’incuria del verde pubblico: «abbandono imperdonabile».

TERAMO – In alcuni punti di Alba Adriatica non è avvenuto lo sfalcio del verde pubblico ed il gruppo consiliare di minoranza Siamo Alba protesta contro lo stato di incuria: «Appalto discutibile o capitolati non adeguati? Abbandono imperdonabile».

Nella nota diffusa agli organi di stampa, il gruppo afferma di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di turisti e cittadini: «Nella nostra cittadina, vocata al turismo, le aree verdi, come il lungomare, i giardini pubblici, la pineta, sono un patrimonio prezioso per la comunità, offrendo spazi per il relax, la ricreazione e la promozione della biodiversità. Tuttavia, negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un degrado evidente di queste aree, con evidenti segni di trascuratezza e mancato intervento da parte delle autorità competenti.

L’erba non viene sfalciata regolarmente, raggiungendo altezze inaccettabili, creando un ambiente poco invitante per chi desidera utilizzare queste aree per attività all’aperto. Ciò non solo danneggia l’aspetto estetico, ma può anche rappresentare un rischio per la salute pubblica, favorendo l’insorgenza di insetti infestanti, quali zanzare e pulci, nonché potenziali nascondigli per animali nocivi».

Secondo Siamo Alba, l’attuale stto del verde pubblico cittadino di Alba Adriatica è frutto di «un atteggiamento di disinteresse nei confronti dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini. Le aree verdi ben curate favoriscono il senso di comunità e contribuiscono a rendere accattivante l’immagine del nostro paese, influenzando il turismo e lo sviluppo economico.

Chiediamo all’Assessore di riferimento di prendere urgenti provvedimenti per risolvere questa situazione e ripristinare la bellezza e la funzionalità delle aree verdi. È essenziale che si investa nella manutenzione regolare delle aree pubbliche, garantendo l’intervento tempestivo per garantire un ambiente accogliente e sicuro per tutti i cittadini».

Inoltre, incoraggiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni di incuria o mancata manutenzione delle aree verdi alle autorità competenti e a partecipare a iniziative di volontariato per contribuire alla cura e al miglioramento degli spazi pubblici.

Il gruppo consiliare “Siamo Alba” si impegna a monitorare attentamente la situazione al fine di garantire una gestione sostenibile delle aree verdi e il benessere della comunità nel suo insieme.

Di fronte a questa situazione inaccettabile, sorge il sospetto che tali condizioni siano il risultato di appalti discutibili assegnati a ditte che non hanno a cuore il benessere dei cittadini. È fondamentale indagare a fondo su come vengono selezionate le ditte appaltatrici e se siano state prese in considerazione le loro competenze, la loro esperienza e la loro capacità di fornire un servizio di qualità. È inoltre necessario verificare se ci siano conflitti di interesse nella selezione delle ditte incaricate nel mantenimento delle aree verdi.

Pertanto, sostiene il gruppo consiliare di opposizione, è fondamentale venga instaurato un sistema di monitoraggio e controllo efficace per assicurare che le ditte appaltatrici siano tenute a rispettare gli standard manutentivi e che vengano applicate sanzioni a coloro che non adempiono ai loro obblighi contrattuali.