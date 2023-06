Scattano i parcheggi a pagamento sul lungomare a Martinsicuro e Alba Adriatica

Sul lungomare dei comuni della costa teramana sono tornate attive le strisce blu dei parcheggi a pagamento. Oggi entrano in funzione le colonnine a Martinsicuro ed Alba Adriatica, mentre a Tortoreto, Giulianova e Roseto lo sono già. Manca all’appello, momentaneamente, solo il comune di Roseto, dove i parcheggi a pagamento scatteranno tra pochi giorni.

TERAMO – Da oggi, giovedì 15 giugno, i parcheggi sul lungomare di Alba Adriatica e Martinsicuro, sono a pagamento. Nel primo comune le colonnine resteranno in funzione fino al prossimo 10 settembre, mentre nel secondo fino al 15. Nel comune truentino non mancano le polemiche per le pennellate di blu date a diversi posti auto che fino allo scorso anno erano gratuiti.

L’aumento dei parcheggi a pagamento sul lungomare di Martinsicuro, circa un centinaio, ha sollevato polemiche e critiche in città, che si sono collegate a quelle relative alle nuove concessioni demaniali. Quattro quelle previste dal piano spiaggia, di cui tre nel litorale martinsicurese. La decisione di concedere nuove spazi demaniali per la realizzazione di stabilimenti balneari, aveva già sollevato proteste. La preoccupazione dei cittadini, specie dei residenti, è relativa soprattutto alla fascia centrale della spiaggia, i cui tratti liberi sono sempre meno. Gli amanti della spiaggia libera lamentano di dover spostarsi di parecchio dalla zona centrale del lungomare, e del paese, e di vedere costi sempre superiori per l’accesso all’arenile.

Con Martinsicuro e Alba Adriatica si completa il quadro delle soste a pagamento durante il periodo estivo sulla costa teramana. A Tortoreto, il parcheggio sul lungomare si paga già primo di giugno e si continuerà a farlo fino alla fine di settembre. Stesso discorso per Roseto degli Abruzzi, dove però si continuerà a pagare, a prezzo ridotto, anche dopo il periodo estivo. Dal 16 settembre al 31 maggio del 2024 infatti, i parcheggi restano a pagamenti, ma prevedono costi minori. A Giulianova invece, è stata anticipata la data di entrata in vigore del provvedimento e si pagano le soste fin dal mese scorso, dal 15 maggio, e lo si farà fino al 15 settembre. Anche a Pineto infine, le strisce blu stanno per essere attivate: la delibera di giunta è già stata licenziata e si attendono solo i tempi tecnici necessari per l’attuazione, prevista per il 18 di giugno. La data di sospensione invece è fissata al 23 settembre.