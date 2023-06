Rivolta nel carcere di Teramo, il Sappe: «necessari provvedimenti ministeriali»

Il primo cittadino di Martinsicuro interviene in merito alle polemiche relative alle scarse fermate dei treni presso la stazione da poco inaugurata ed assicura che presto auemnteranno.

TERAMO – «Martinsicuro avrà a breve un aumento delle fermate presso la Stazione ferroviaria». A dirlo è il sindaco Massimo Vagnoni, che con una nota stampa rende noto di aver ricevuto rassicurazioni dopo «aver sollecitato e seguito l’iter per la sua realizzazione», ed aver «provveduto sin dalla sua inaugurazione a mantenere contatti costanti con Regione Abruzzo, RFI e con la Tua per ampliare le fermate esistenti».

Il primo cittadino lancia anche una stoccata al Pd locale, in merito alle polemiche dei giorni scorsi: «Al Pd più volte, anche in Consiglio Comunale, sono state date rassicurazioni sull’impegno congiunto di Comune, RFI e Tua affinché possano essere resi più servizi alla nostra comunità. […] Il messaggio che si vuol far passare di istituzioni regionali e locali immobili e non attente alle esigenze della nostra Città in relazione ad un’opera fortemente voluta e sulla quale puntiamo tutti molto è del tutto strumentale e fuorviante .Capisco che le imminenti elezioni regionali portino i rappresentanti di alcuni partiti ad attaccare la Regione Abruzzo, ma invito gli stessi ad informarsi meglio prima di lasciarsi andare ad accuse generiche ed infondate che danno una brutta immagine alla nostra Città».



Sebbene sul tema si sia espressa con toni simili a quelli dei dem anche Italia Viva, se la prende comunque con il Pd, ma questa volta a livello regionale, anche il sottosegretario D’Annuntiis: «La stazione di Martinsicuro , dopo le promesse da marinaio della giunta D’Alfonso , è stata fortemente voluta da questa giunta regionale che ha raccolto le istanze dei comitati e dell’amministrazione comunale e ha finanziato l’opera. Giunta Regionale che, di concerto con l’amministrazione comunale, con RFI , con Trenitalia e Tua , sta ora lavorando per aumentare le fermate dei treni concordando orari e precedenze».

Vagnoni ha poi illustrato la situazione: «L’attuale orario ferroviario in vigore è stato presentato, concordato e chiuso con RFI ad Aprile del 2022. L’impegno assunto dagli enti preposti, a seguito dell’inaugurazione della Stazione, è stato quello di procedere il prima possibile con l’ampliamento delle fermate in un quadro organizzativo complicato per nuovi inserimenti rispetto a quelli già esistenti negli altri comuni.

La nota diramata dal sindaco Vagnoni in merito alle fermate alla stazione di Martinsicuro conclude: «Al cittadino non interessa il logo del treno ma che ci sia un servizio efficace.

Non si comprende, infine , la disperazione del PD e dei suoi rappresentanti che guardano il dito quando qualcuno indica la luna».