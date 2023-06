Stop ai cantieri sull’A14: lavori sospesi durante la stagione estiva

Autostrade per l’Italia comunica che sulla Bologna-Taranto, verranno sospesi tutti i lavori di ammodernamento in corso tra Pedaso e Vasto. Lo stop ai cantieri sulla A14 è stato deciso per agevolare la circolazione autostradale durante la stagione estiva.

TERAMO – Stop ai cantieri e lavori sospesi fino a settembre sull’A14. Lo rende noto Autostrade per l’Italia che ha comunicato che dalle 6:00 di questa mattina, giovedì 1 giugno, sono stati interrotti i lavori di ammodernamento in autostrada tra Pedaso e Vasto. Gli operai torneranno all’opera alle 22:00 del prossimo 11 settembre.

Il fine è quello di favorire la regolare circolazione autostradale in entrambi i sensi di marcia e il via all’operazione è stato dato in concomitanza con il ponte del 2 giugno. A partire da domani infatti, le previsioni parlano di un graduale e costante aumento del numero di automobili in transito sulla dorsale adriatica.

In determinati momenti, in base al flusso di auto in strada, potranno essere eseguite opere circoscritte, in orario notturno. Durante le ore diurne invece sono consentite solo attività di manutenzione che non impattano sulla carreggiata, come lo sfalcio delle piante o il rifacimento della segnaletica stradale.