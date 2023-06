Un campo estivo di Protezione Civile a Mosciano Sant’Angelo

Durante la prima seduta del Consiglio Comunale di Alba Adriatica, insediatosi ieri sera, il sindaco Antonietta Casciotti ha illustrato le linee programmatiche di mandato. Nel frattempo, la lista civica Siamo Alba ha chiesto uno spazio con cui «vigilare sull’operato di chi amministra, dare suggerimenti e anche aiuti, se necessario, nell’interesse della collettività e il bene comune».

TERAMO – Nei giorni scorsi sono state illustrate le deleghe e la composizione della Giunta di Alba Adriatica dopo le elezioni che hanno visto la riconferma a sindaca di Antonietta Casciotti e ieri sera, lunedì 5 giugno, si è insediato il Consiglio Comunale.

Eletta presidente del consiglio Comunale di Alba Adriatica Alessandra Cardelli. Capogruppo di maggioranza è Luca Maria Falò, mentre quello di minoranza sarà Massimo Marconi, che aveva espresso la sua candidatura a sindaco.

Nel frattempo l’opposizione intende esercitare la sua funzione in maniera stringente ed ha avanzato formale richiesta di un ufficio dotato di pc dove poter esercitare le proprie funzioni. «I cittadini ci hanno chiamato ad un non facile impegno con il compito di vigilare sull’operato di chi amministra, di dare suggerimenti e anche aiuti, se necessario, nell’interesse della collettività e il bene comune».

E in merito all’opposizione in Consiglio Comunale ad Alba Adriatica, c’è già un’istanza: la salvaguardia del decoro pubblico, in particolare per quanto riguarda lo sfalcio del verde pubblico. «Un cittadino è stato biasimato dal Sindaco solo per aver sollevato uno stato di degrado e incuria in cui versa la pineta, raffigurando una pessima immagine della città con i turisti e ospiti che la frequentano. Dispiace che qualche amministratore sia intollerante alle critiche e dispiace perché chiunque amministri sa bene che deve confrontarsi quotidianamente con l’opinione pubblica, alla quale deve rendere conto e con la quale non deve scontrarsi, soprattutto se i fatti sono evidenti. […] È necessario cambiare rotta con un intervento immediato, volto a ripristinare il decoro pubblico, attraverso lo sfalcio erba del lungomare, della pineta e altri parchi della città».