Tra le opere escluse dalle scadenze 2026 del Pnrr dopo la rimodulazione annunciata dal ministro Fitto, c’è anche la Roma-Pescara, che però, secondo fonti ministeriali, verrà finanziata con fondi alternativi e sarà dunque realizzata.

PESCARA – Un bel pezzo del Pnrr è stato scartato a causa dei ritardi accumulati. E’ stato il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ad annunciare ieri la rimodulazione del piano. Dal quale spariscono diverse cose, tipo tredici miliardi ai comuni e sei per infrastrutture e le “piccole opere”. Tra le quali, la tratta ferroviaria Roma-Pescara che però, assicurano invece dal Mit, si farà lo stesso, ma con fondi alternativi a quelli del Pnrr.

«La Roma-Pescara è confermata, ma riceverà finanziamenti alternativi ai fondi Pnrr- affema una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – . Nella sostanza, quindi, per i cittadini che attendono l’opera non ci saranno cambiamenti. La scelta di rimodulare i finanziamenti è figlia della situazione ereditata dall’attuale governo, in carica da circa nove mesi. In particolare: gli interventi della Roma-Pescara lotti 1 e 2 Scafa-Manoppello e Manoppello-Interporto stanno risentendo del ritardo dell’iter che doveva concludersi entro giugno 2022 con avvio gara ad agosto 2022 e aggiudicazione a febbraio 2023. Si ricorda che l’attuale governo è in carica dall’ottobre 2022. La proposta di rimodulazione dei finanziamenti Pnrr ha tenuto conto di quanto sopra in via cautelativa”, sottolinea ancora il Mit.

«La Roma-Pescara rappresenta un obiettivo strategico nazionale, condiviso dal ministero con la Regione Abruzzo. Non c’è alcuna rinuncia del governo al progetto » ha affermato il viceministro di Fratelli d’Italia ai Trasporti, Galeazzo Bignami, che prosegue: «Non è una sorpresa la notizia che i primi due lotti della Roma-Pescara non troveranno copertura con i fondi Pnrr; lo si sapeva da tempo che quest’opera aveva accumulato ritardi nella procedura autorizzatoria non sicuramente imputabili a questo governo – sottolinea -. Per questo Rfi non poteva

garantire al governo il completamento entro il 2026. Lo abbiamo ribadito non più tardi di lunedì scorso all’incontro pubblico ad Avezzano e quindi non vedo alcuna novità a riguardo».

Nel vertice tenutosi a Castello Orsini, promosso dal Presidente di Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Commissario di Governo per l’opera, Vincenzo Macello, ha affermato: «La Roma Pescara è un’opera in corso di realizzazione, a fine giugno RFI ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le gare per i lavori sulle tratte Interporto d’Abruzzo–Manoppello e Manoppello–Scafa. I due lotti hanno un investimento complessivo di 938 milioni di euro, oggi interamente finanziati. Per completare la realizzazione dell’intera linea sono previsti ulteriori interventi tra Roma, Avezzano, Sulmona e Chieti, al momento in fase di progettazione. I fondi per il completamento dell’opera saranno reperiti una volta completata la progettazione che indicherà i fabbisogni necessari».

Marsilio invece in quell’occasione commentò: «Puntiamo a modernizzare una regione che purtroppo sconta un ritardo di almeno 30 anni, con un’infrastruttura vitale per l’Abruzzo ma non solo, che porterà a meno di due ore la durata del collegamento Roma-Pescara rispetto alle 3 ore e 20’ di oggi. Una priorità per accorciare le distanze tra i due mari e rendere più accessibile e competitivo il territorio. Il sogno di un Abruzzo moderno, interconnesso, ecosostenibile con treni di ultimissima generazione, ben collegato con la capitale con interventi infrastrutturali che assicurino un elevato standard qualitativo del servizio ferroviario. La presenza oggi del vice ministro e dei vertici di RFI denota la vicinanza e l’importanza di questa opera infrastrutturale di rilievo nazionale. Un’opera fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale italiano con un collegamento moderno per unire anche la portualità abruzzese di Vasto e Ortona a quella di Civitavecchia e anche di Napoli».