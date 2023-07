Dal 1°al 3 agosto, tre giorni all’insegna della grande musica italiana a Roseto degli Abruzzi, con l’edizione 2023 del festival “Emozioni in Musica”. Sul palco si alterneranno Francesco Gabbani, la Premiata Forneria Marconi e Al Bano Carrisi.

TERAMO – Comincia martedì 1° agosto la tre giorni del festival Emozioni in Musica di Roseto degli Abruzzi, che con quella del 2023 raggiunge l’ottava edizione, dopo aver raccolto successo e consensi negli anni passati. Sul palco dello stadio “Fonte dell’Olmo” tre grandi nomi della musica italiana, in grado di incontrare il favore di diversi gusti e diverse fasce d’età: apre la kermesse il concerto di Francesco Gabbani, che avrà come ospite della seconda serata la PFM, per poi concludersi con l’esibizione di Al Bano.

Dal 2014 il festival si propone di portare a Roseto i più grandi nomi della produzione musicale nazionale degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, richiamando ogni anno migliaia di appassionati. Fra le star delle passate edizioni, è impossibile dimenticare Fausto Leali, Roby Facchinetti, Patty Pravo, Edoardo Bennato, Stadio, Massimo Ranieri e Loredana Bertè.

Sarà Francesco Gabbani ad aprire l’ottava edizione di Emozioni in Musica. Il due volte vincitore di Sanremo (unico artista ad aver trionfato nelle due principali categorie della manifestazione canora in altrettante edizioni consecutive) inaugurerà la manifestazione martedì 1°agosto in una delle otto date di “Ci vuole un fiore tour”, che precederanno “Francesco Gabbani in Carrara – Finalmente a casa”, un concerto/evento nella sua città nel giorno del suo compleanno, il 9 settembre.

La PFM (Premiata Forneria Marconi) il prossimo 2 agosto sarà di scena nella seconda serata della kermesse rosetana in una data del tour “PFM, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche – abbracciando la poesia di Fabrizio De André”. Per la mitica band guidata dal poliedrico Franz Di Cioccio si tratta di un ritorno ad Emozioni in Musica: il gruppo icona del rock progressive italiano fu, infatti, guest star il 6 agosto 2017 della serata di chiusura della quarta edizione.

Emozioni in Musica 2023 avrà il suo epilogo con il concerto di Al Bano. Si tratta di un appuntamento imperdibile per le migliaia di fans del “Leone di Cellino San Marco” e dei suoi indimenticabili successi. Al Bano festeggerà assieme al pubblico rosetano i suoi 80 anni riproponendo i grandi successi che ne hanno fatto un mito intramontabile della canzone italiana.

L’ottava edizione di Emozioni in Musica è sempre organizzata dall’Associazione musicale Le Ombre -presieduta dal dottor Silvio Brocco – con il contributo del Comune di Roseto, il supporto di numerosi sponsor e la direzione artistica del musicista e compositore Morgan Fascioli.

«Emozioni in Musica è un evento che ha già fatto la storia di Roseto – ha affermato durante la presentazione del festival il Sindaco Mario Nugnes – Una manifestazione di indiscussa qualità che nel corso degli anni è andata in continuo crescendo grazie all’impegno del Direttore Artistico Morgan Fascioli e del Patron Silvio Brocco, un uomo che ama la musica e che, grazie alla sua attività, riesce a conciliarla con la cultura e con lo sport. Anche quest’anno abbiamo confermato la disponibilità dello stadio di “Fonte dell’Olmo” perché riesce a garantire un’organizzazione stabile e adeguata a concerti di alto livello. Una location che, già lo scorso anno, ha ricevuto l’apprezzamento di tanti appassionati. Continuiamo ad investire negli eventi e lo facciamo seguendo la strada coraggiosa della coprogettazione».



I biglietti sono a disposizione su Ciaotickets e in cinque punti vendita sparsi sul territorio di Roseto. Ulteriori informazioni sul sito di Emozioni in Musica. Diverse aree parcheggio saranno disponibili nei dintorni dello stadio, al cui esterno sarà allestito un punto di ristoro.