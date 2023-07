Alba Adriatica, protesta dei residenti di zona Peep: decespugliatori in azione nelle ore del riposo, incuria e scarsa sorveglianza

TERAMO – La manutenzione latita e quando c’è, è molesta. Questa è la protesta dei residenti della zona Peep di Alba Adriatica montata nei giorni scorsi e proliferata sui social. La causa scatenante è stato il rumore prodotto, durante le ore del riposo, dai decespugliatori degli addetti comunali. Al di là dell’alto livello di decibel sprigionatosi dai macchinari, a far aggrottare le sopracciglia è stata anche la mancata comunicazione.

Diversi abitanti della zona infatti, hanno lamentato di aver ritrovato le proprie auto, che non hanno avuto il tempo di spostare, danneggiate o sporche dopo essere state colpite da vegetazione e pietrisco lanciato durante le operazioni di sfalcio.

Ma non sono solo i rumori dei decespugliatori a far montare la protesta dei residenti della zona Peep di Alba Adriatica. I cestini dell’immondizia, sono pressoché assenti e quei pochi presenti aspettano ormai da anni di essere sostituiti, dal momento che risultano danneggiati. Spesso i rifiuti rimangono in giro e tocca ai residenti pulire. Le palme e i salici della zona infine, richiedono manutenzione e potature.

C’è poi chi lamenta scarsi controlli: «Dal 2009 la Polizia Locale è desaparecida! Ci sono auto in divieto di sosta in via del Concordato (e non solo) da allora. Mai una multa, mai un controllo, nulla di nulla – afferma un residente, che continua – E così dicasi per i Carabinieri che, più volte contatti, mai si sono recati per verificare le attività poco lecite che si svolgono nella piazzetta nelle ore notturne, proprio sotto le finestre dei residenti e delle famiglie che vi abitano, così come per i conseguenti schiamazzi che un assembramento di giovani naturalmente produce».

«Non siamo cittadini di serie B!» è la chiosa dello sfogo di uno degli abitanti, che, precisa, non intende far polemiche, ma soltanto richiamare l’attenzione verso una problematica reale che interessa diversi albensi.