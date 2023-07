“Anch’io sono la Protezione Civile” approda in Capitaneria di Porto

TERAMO – Con un lungo messaggio affidato ai social, la popolare cantante Baby K, che si è esibita il 28 luglio a Teramo, spiega per quale motivo ha dovuto cancellare i prossimi concerti che aveva in programma e si difende dalle accuse ricevute, che bolla come «fake news». Durante la tappa teramana, la popostar si è infortunata: ha ricevuto un colpo molto forte da una donna, che le ha causato un profondo trauma ad un seno.

E’ lei stesso a raccontarlo con una serie di stories sul proprio profilo, durante le quali si è scagliata pesantemente contro il servizio d’ordine, prendendosela addirittura con la polizia: «è li proprio per gestire e mantenere l’ordine, ha deciso di fare il contrario del suo mestiere ed ha aperto le transenne in questo poco spazio dove c’era il mio van, su un terreno totalmente dislivellato dove continuavo a cadere e storcermi la caviglia».

La cantante prosegue: «Si è creata una tale calca, che avevo bambini e bambine che mi arrivavano fino al ginocchio e continuavo a dire “qua qualcuno si fa male”, ma a nessuno fregava niente perché la cosa importante era farsi una foto».

Durante questa calca, Baby K è stata raggiunta dal colpo che l’ha costretta ad annullare i prossimi concerti: «Questa donna mi ha caricato così forte che ho subito un trauma al seno, per cui ieri non riuscivo nemmeno a parlare dal dottore. sono andata in ospedale. Sono nera, devo cancellare i prossimi show, moti esteri che stavano andando benissimo e che stavo aspettando da otto anni».

La cantante chiosa: «non è possibile non mettere la sicurezza al primo posto, non è possibile rischiare delle situazioni di follia e di grande pericolo per delle foto. Se scappo perché è troppo pericoloso, vengo ricoperta di insulti, è inaccettabile».

Nelle ore successive Baby K ha anche rigettato alcune ricostruzioni riportate dai media, secondo le quali durante la tappa a Teramo a colpirla sarebbe stata una donna con un bambino in braccio, mentre invece si sarebbe trattato, a detta della cantante, di una fan scalmanata che non voleva rispettare la fila. La postar ha anche difeso il suo concerto, che qualcuno ha definito «meteora» alludendo alla sua brevità: «ho fatto 30 minuti di live come di consueto, come avviene dal 2013».