Barca da pesca imbarca acqua e rischia di affondare: due marittimi soccorsi dalla Guardia Costiera

PESCARA – L’SOS è stato lanciato dall’armatore a circa 10 miglia dalla costa: il motopeschereccio con due persone a bordo stava imbarcando acqua e rischiava di affondare. Immediatamente le motovedette CP 828 e 279 della Guardia Costiera si sono lanciate alla ricerca della barca da pesca a rischio affondamento a Pescara. Attorno al punto indicato sono stati dirottati anche gli altri pescherecci presenti in zona.

E’ stata l’unità CP 828, deputata al servizio di ricerca e soccorso in mare SAR a raggiungere l’unità in difficoltà e a trasbordare delle pompe barellabili per l’immediato uso a bordo del peschereccio per prosciugare l’acqua presente nella stiva e trarre in salvo l’equipaggio che non ha riportato conseguenze. Con i mezzi di bordo fino all’arrivo dei soccorsi il personale del della barca da pesca a rischio affondamento era riuscito a mantenersi a galla, ma continuava ad imbarca acqua, poi, individuata l’origine dell’allagamento e qui eliminata la causa, è stato scortato dalla Guardia Costiera e ha fatto rientro al porto di Pescara.

Un’operazione complessa e rischiosa durata oltre 2 ore e una volta raggiunto il porto il peschereccio è stato messo in sicurezza ed è continuata l’eliminazione dell’acqua imbarcata nella sentina, la parte bassa dello scafo dell’imbarcazione.

Secondo quanto riportato dal personale militare, dovrebbe essere stata l’improvvisa rottura di un manicotto per la refrigerazione della cella frigo di bordo a provocare il consistente imbarco di acqua nel peschereccio nel locale dei motori. L’ Autorità Marittima procederà, come consueto, con gli opportuni accertamenti e l’iter di inchiesta per determinare le cause dell’incidente che stava mettendo a rischio l’equipaggio e l’unità con eventuale inquinamento marino.