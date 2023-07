In una via piena di locali e molto frequentata dai giovani e giovanissimi, ad Alba Adriatica, alcuni genitori hanno notato strani e brevi incontri tra i ragazzi ed un uomo adulto ed hanno segnalato il fatto ai Carabinieri: pusher denunciato per spaccio di cocaina.

TERAMO – Aveva tre dosi di cocaina addosso e pronte per essere spacciate, l’uomo che lo scorso venerdì sera, 22 luglio, è stato denunciato dai Carabinieri ad Alba Adriatica. L’operazione, sebbene compiuta nel contesto dei controlli di Estate Sicura, è stata favorita da una segnalazione giunta alle forze dell’ordine. Il pusher è stato fermato in una via di Alba Adriatica piena di locali notturni e molto frequentata da giovani e giovanissimi, pertanto si suppone che la sua clientela fosse composta principalmente da ragazzi.

A segnalare i suoi movimenti, alcuni genitori, preoccupati forse dalle frequentazioni ambigue dei propri figli. Hanno notato che diversi ragazzi avevano frequenti e fugaci incontri con questa persona, pregiudicata, e si sono rivolti ai Carabinieri, i quali hanno fatto scattare i controlli.

La perquisizione ha fugato ogni dubbio: addosso aveva tre dosi di cocaina. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Sempre ad Alba Adriatica, sono stati sorpresi un soggetto destinatario di Foglio di Via Obbligatorio, denunciato, e tre soggetti alla guida sotto gli effetti dell’alcol, denunciati a loro volta. 85 in tutto i mezzi fermati per un controllo e 150 le persone identificate, mentre gli esercizi controllati sono stati 7.