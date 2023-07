Domani l’Università di Chieti-Pescara sforna i suoi primi 21 ingegneri biomedici

CHIETI – Abruzzesi di tutta Abruzzo, unitevi. Questo il messaggio rivolto alle piccole comunità, specie ai loro amministratori, dal Presidente della Regione Marco Marsilio, che ieri a Palazzo D’Avalos a Vasto, alla presenza del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ha presentato l'”Hub delle competenze”. Si tratta di una nuova azione di sistema finanziata con fondi PSC (Piano di Sviluppo e Coesione) volta al potenziamento burocratico delle piccole comunità. L’85% dei Comuni abruzzesi infatti, ha una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e questo fattore determina una serie di difficoltà, in primis quella dell’incapacità, o per meglio dire l’impossibilità, di spendere i fondi progettuali.

«I piccoli Comuni abruzzesi e gli enti locali devono unirsi, fare massa critica, per superare le criticità legate al sottodimensionamento individuato attraverso le Strategie Territoriali (Aree Urbane funzionali ed Aree Interne), in un processo di aggregazione comunale in forma stabile» ha affermato Marsilio.

In sintesi con l’Hub delle Competenze la Regione punta a migliorare la performance attuativa dei progetti di maggiore rilevanza strategica nell’ambito della programmazione unitaria. Questo progetto di sistema, coordinato dal Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale guidato da Emanuela Grimaldi, interviene sia a livello settoriale che territoriale. A livello settoriale prevede di sostenere, le strutture regionali competenti e i promotori/beneficiari di progetti a predisporli compatibilmente ai requisiti tecnici, procedurali e normativi di settore. A livello territoriale interverrà a supporto degli enti territoriali e degli stakeholders coinvolti nell’attuazione di strategie di sviluppo urbano e territoriale. Da qui anche la volontà di dare slancio a questo modello di “capacity building” tramite la sottoscrizione di un accordo firmato a Vasto con i rappresentanti di ANCI, UPI ed ANCEM chiamati a lavorare insieme per raccogliere il fabbisogno dei piccoli Comuni e costruire percorsi formativi, in collaborazione con le Università, finalizzati a spendere le ingenti risorse della programmazione 2021-2027.

L’attivazione dell’Hub delle Competenze, da parte della Regione Abruzzo, ha ricevuto il plauso del ministro alla Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo che, presente a Vasto, ha messo in evidenza l’importanza di preparare il capitale umano alle competenze tecniche e ai processi di trasformazione e del cambiamento inteso come opportunità di svolgere meglio, e in maniera più efficace, il proprio compito. Per Zangrillo l’Hub abruzzese coglie nel segno la priorità su cui si gioca il futuro: ovvero la possibilità si avere un capitale umano all’altezza. La leva della formazione, ha concluso Zangrillo, è una leva centrale. Ecco perché l’Abruzzo, a suo giudizio, è una terra che sa mettere a terra ciò che serve per guardare con fiducia al futuro.

Presenti alla presentazione di ieri a Vasto anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, l’Assessore regionale Daniele D’Amario, il Sindaco di Pescara Carlo Masci ed il capogruppo di Forza Italia Vasto Antonio Monteodorisio che ha commentato: «Le sfide che attendono l’Abruzzo sono in testa all’agenda di Forza Italia. Forza Italia Abruzzo cresce e saprà cogliere risultati importanti nelle prossime scadenze elettorali».